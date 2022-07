VIDEO Look Both Ways a primit un trailer nou-nouț: când vei putea vedea comedia romantică pe Netflix

Netflix a lansat un trailer nou-nouț pentru viitorul film de comedie romantică Look Both Ways, cu actrița Lili Reinhart, cunoscută deja din Riverdale.

Regizat de kenyanul Wanuri Kahiu, Look Both Ways se învârte în jurul unei artiste aspirante la faimă, pe nume Natalie (Reinhart), a cărei viață, în ajunul absolvirii facultății, diverge în realități paralele.

Într-una dintre ele, ea rămâne însărcinată și rămâne în orașul natal, în timp ce în alta, se mută în Los Angeles. Natalie experimentează călătorii care îi schimbă viața pe ambele căi, în timp ce încearcă să se redescopere.Distribuția filmului îi include, de asemenea, pe actorii Luke Wilson, Andrea Savage, Danny Ramirez, David Corenswet, Aisha Dee și Nia Long.

Netflix dă din casă și îți arată câteva imagini din viitoarea comedie romantică Look Both Ways

Netflix a lansat un nou trailer pentru Look Both Ways, punând-o în centrul atenției Lili Reinhart, în timp ce încearcă să facă alegeri semnificative în două vieți separate. Trailerul începe cu Natalie care se pregătește ceea ce urmează, punând întrebarea: „Te-ai întrebat vreodată „Dacă?”. Apoi se trezește într-un moment crucial al vieții ei în care rezultatul unui test de sarcină i-ar putea decide viitorul. Povestea este apoi împărțită în două, explorând experiențele unice de viață ale lui Nataliei, în funcție de rezultatul testului.

După ce a atins celebritatea cu rolul lui Betty, în serialul TV venit direct de la Archie Comics Riverdale, Reinhart a apărut, mai apoi, și în Hustlers, în 2019 și, cel mai recent, în drama romantică din 2020, Chemical Hearts.

Trailerul Look Both Ways promite o abordare intrigantă a genului și va căuta să deschidă un nou subiect de discuție, vrând să devanseze alte filme recente, bazate pe acest concept, precum The Map of Tiny Perfect Things și Palm Springs.

În cazul în care ți-am atras deja atenția, află că acest film debutează pe Netflix pe 17 august.