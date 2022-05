VIDEO League of Super-Pets îi aduce în prim-plan pe Batman și pe Superman: cel mai recent trailer, lansat

Un nou trailer pentru League of Super-Pets, de la DC, include mai multe surprize pe care fanii ar putea să le aprecieze, după cum vei putea citi în cele ce urmează.

Mai exact, se pare că animația va include suficiente scene cu Superman, dar și detalii despre Batman – lucru pe care îl poți observa din cel mai recent trailer.

League of Super-Pets este primul lungmetraj animat cu animalele de companie ale unor eroi precum Superman și Batman, inclusiv Krypto, cu vocea Dwayne Johnson și Ace the Bat-Hound, căruia îi „dă viață” Kevin Hart. Tot aici îl putem auzi pe Batman vorbind cu vocea lui Keanu Reeves, dar și John Krasinski, în rolul lui Superman și pe Marc Maron, în rolul lui Lex Luthor. Din distribuție mai fac, de asemenea, parte Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna, Thomas Middleditch și Ben Schwartz.

Superman și Batman ar putea avea nevoie de ajutor din partea League of Super-Pets

Regizat de Jared Stern (The LEGO Ninjago Movie) și Sam Levine (Penn Zero: Part-Time Hero), League of Super-Pets pun accentul pe Krypto și Ace, dar și pe alte animale de companie, inclusiv pe PB, țestoasa Merton și veverița Chip, care au de-a face cu noi superputeri, încercând, în același timp, să-și salveze prietenii umani.

Trailerele de până acum au inclus spoilere despre Supermanul lui Krasinski, dar și despre Batmanul lui Reeves, personaje care adoptă o abordare ceva mai umoristică ca de obicei. De altfel, Johnson și Hart nu sunt la prima lor colaborare, în ceea ce privește comedia: în trecut ei au lucrat împreună la franciza Jumanji, precum și la Central Intelligence, din 2016.

Noul trailer League of Super-Pets ni-l arată pe Superman în interacțiune cu Krypto, iar tot de aici aflăm că acesta are nevoie de ajutor, pe care îl primește de la super-animalelor de companie.

Ne este, de asemenea, dezvăluit și personajul Lois Lane, în timp ce se întâlnește cu Clark Kent.

League of Super-Pets va putea fi văzut în cinematografe începând cu data de 29 iulie 2022.

Cel mai recent trailer poate fi văzut aici: