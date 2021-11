Trailerul animației „League of Super-Pets” a fost lansat. Ce surpriză a pregătit DC fanilor

Noul trailer „League of Super-Pets” a fost lansat de DC de curând. Animația va oferi fanilor o surpriză de proporții: o apariție cameo din „Justice League of America”.

Fanii super-animalelor vor fi bucuroși să afle că DC nu numai că a lansat noul trailer al noii animații, dar va pregăti și o serie de surprize. Dacă ați văzut „Justice League of America” și v-a plăcut, e rost de bucurie! Compania a decis să introducă, în noul film, o apariție cameo care să le aline fanilor nostalgia. Așadar, o să avem ocazia să îi vedem pe Green Lantern, Wonder Woman, Cyborg, sau chiar pe Batman.

Povestea „League of Super-Pets” urmărește aventurile lui Krypto the Superdog, companionul loial al lui Superman. Cei doi vor porni într-o călătorie presărată cu fel de fel de întâmplări, pentru a salva The Justice League din mâinile sinistrului Lex Luthor, nemesisul absolut al lui Superman, de altfel.

„League of Super-Pets” ar putea fi un manifest tacit împotriva adăposturilor de animale

Pentru ca șansele reușitei să fie de partea sa, Krypto aduce laolaltă o întreagă echipă de supereroi, formând „League of Super-Pets”. Așa cum vă așteptați, noii eroi sunt animale salvate de Krypto dintr-un adăpost. Acestea primesc superputeri și pornesc, împreună cu personajul principal, în aventura vieții lor.

Cu toate că nu ni se spune pe întocmai acest lucru, noua producție ar putea fi un manifest împotriva adăposturilor de animale și, mai ales, împotriva abandonului, demonstrând, într-o notă hiperbolizată, că animalele din sinistrele adăposturi sunt capabile să ofere tot atât de mult ca cele de rasă.

Printre „numele grele” din distribuție îi amintim pe Dwayne „The Rock” Johnson, Kevin Hart sau Keanu Reeves, informează Screenrant.com.

Animația promite râsete, însă și multă emoție, ceea ce face ca „League of Super-Pets” să devină pelicula perfectă pentru întreaga familie, nu numai pentru cei mici, așa cum s-ar putea crede.

Filmul de animație va fi lansat în data de 20 mai 2022, în Statele Unite ale Americii.