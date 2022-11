VIDEO – Last of Us, Hyperloop, Musk, crypto – Playtech News Bytes 16

Playtech News Bytes a ajuns la episodul șaisprezece, motiv pentru care, și de această dată, atragem atenția asupra celor mai interesante subiecte din ultima săptămână, într-un format prietenos și ușor de urmărit, mai ales de pe ecranul telefonului.

Reclamele pe cer deja au apărut în America

Săptămâna trecută am vorbit despre reclamele care vor fi afișate pe cer. Credeam că va trece mult timp până când planul va fi pus în aplicare. Totuși, în America lucrurile se desfășoară cu o viteză amețitoare și săptămâna aceasta descoperim că cerul nopții în New York a fost deja inundat de reclame. Este adevărat că nu de sateliți, ci de drone. Locuitorii New York-ului au descoperit săptămâna aceasta, spre groaza multora dintre ei, că jocul Candy Crush a împlinit zece ani, asta după ce compania care a produs jocul a folosit cinci sute de drone, pentru a afișa mai multe reclame. După cum vă puteți imagina, mare scandal ce a ieșit pe rețelele sociale. Unde mai pui că deasupra orașului New York nu ai voie să operezi drone, iar pentru a fi posibilă această campanie de marketing a fost necesar ca dronele să fie lansate din New Jersey.

Avem o dată de lansare pentru serialul Last of Us

Cred că toată lumea așteaptă cu sufletul la gură lansarea acestui serial. Pe data de 15 ianuarie 2023, pe HBO, vom putea vedea oficial primul episod al seriei. Tot atunci o să putem să tragem și concluziile: se ridică la nivelul așteptărilor create? Serialul se bazează pe jocul video cu același nume din 2013. Prrimul sezon postapocaliptic va avea zece episoade, iar HBO a anunțat că evenimentele sunt un pic schimbate față de povestea din joc. Clar nu știm ce înseamnă asta, însă sperăm să fie vești bune. Pentru cei care nu știu nimic despre jocul pe care se va baza serialul, acesta spune povestea unui contrabandist care însoțește o fată, într-o lume distrusa. Din cauza unei pandemii, infectații se transformă în monstruozități canibale.

Elon Musk renunță la Hyperloop

A trecut destul de mult timp de când Musk a vorbit ultima dată despre Hyperloop, un sistem futurist care ar transporta pasagerii prin tuburi înguste și depresurizate, la viteze uriașe. Noi am fost un pic îngrijorați, pentru că lui Musk nu prea îi stă în caracter să nu facă declarații publice în legătură cu și despre aproape orice. Așa că am cercetat și am descoperit că proiectul Hyperloop a fost un mare eșec. Vă povestesc pe scurt. Anul trecut, se lansa acest mare proiect în Las vegas. S-au construit tunele și toată lumea era în extaz că nu o sa mai stea în trafic și că se vor îndrepta spre serviciu cu o viteză de 200 de km pe oră. Ambițiile Hyperloop s-au redus la o flotă de mașini Tesla care mergeau cu 60 de km pe oră. Un fel de variantă subterană a Uber, doar că limitată la transportarea a opt sute de pasageri pe oră și doar către câteva destinații selectate. În mare liniște, acest proiect a fost închis, Acum, în locul Hyperloop, s-a construit o parcare pentru angajații SpaceX.

O nouă platformă de streaming va apărea în România

Nu erau suficiente platforme de streaming, așa că din februarie 2023, vom avea acces la încă una. SkyShowtime este o platformă care va prezenta noi serii premium, producții pentru copii și familie și o selecție de titluri emblematice ale unor case de film legendare. SkyShowtime va prezenta, de asemenea, producții locale, documentare și programe speciale de pe piețele sale. Abonamentul platformei va avea prețuri diferite de la un teritoriu la altul. De pildă, în Finlanda și în Olanda, prețul unui abonament lunar este de 7 euro, în Danemarca – peste 9 euro – dar în Portugalia costă numai 5 euro. Ca urmare, ne-am putea aștepta ca și în România prețul să fie ceva mai scăzut decât în țările scandinave. Probabil ca va costa tot aproximativ 5 euro.

Piața monedelor virtuale este în mare declin de două zile, din cauza exchange-ului FTX

Cea mai mare platformă de schimb de criptomonede, Binance, a anunțat zilele trecute că a ajuns la o înțelegere pentru a cumpăra exchange-ul crypto rival FTX, pe fondul unei crize de lichiditate. Știrea bombă care a destabilizat total piața abia acum vine. Bineînțeles că pentru a achiziționa un exchange atât de mare cum este FTX, Binance a făcut un research amănunțit și a descoperit niște nereguli colosale. Binance spune că problemele legate de exchange-ul concurent sunt în afara controlului și capacității lor de a ajuta. Ca urmare a declarațiilor publice făcute de Binance în mediul online, piața crypto s-a prăbușit din nou. Această problemă se pare că a afectat pe toată lumea. În acest context, sperăm că poate va fi o chestiune de timp până ce toți cei care folosesc abuziv fondurile oamenilor vor dispărea de pe piață.

Știați că un partid politic din Danemarca este condus de o entitate bazată pe inteligența artificială?

Partidul Sintetic este un nou grup politic din Danemarca. Această formațiune politică, ce are la bază artiști și programatori, se angajează să urmeze o platformă gândită de o entitate de inteligență artificială, cunoscută ca Liderul Lars. Partidul sintetic vrea să se prezinte la următoarele alegeri parlamentare, ce vor avea loc în iunie 2023. Se pare că scopul principal al acestui grup este adăugarea unui al 18-lea obiectiv în programul de dezvoltare durabilă al ONU, ce ar permite oamenilor şi algoritmilor să coexiste mai direct decât în prezent. Partidul Sintetic oferă posibilitatea de a interacţiona direct cu inteligenţa sa artificială pe aplicaţia Discord, prin intermediul unor roboţi conversaţionali.