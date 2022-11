VIDEO God of War Ragnarok, gata de lansare: probabil cea mai bună reclamă pentru cel mai așteptat joc de PlayStation

Mai sunt doar câteva zile până la lansarea oficială a noului God of War: Ragnarok, cel mai nou titlu din seria îndrăgită de jocuri pentru PlayStation, iar cei de la Sony au publicat una dintre cele mai creative reclame, cu o investiție semnificativă în spate.

Ben Stiller devine Kratos în cea mai nouă reclamă pentru God of War: Ragnarok, jocul ce urmează să fie lansat în mod exclusiv pe PlayStation 4 și PS5 pe data de 9 noiembrie. În teorie, unii jucători și-au primit jocul în format fizic mai devreme de la anumite magazine, dezvăluind online particularități cheie ale noului titlu din seria GoW.

Ce știm despre God of War: Ragnarok

Cum s-a întâmplat și cu celelalte jocuri God of War, noul Ragnarok va face o treabă foarte bună în a ilustra perfect cât de capabil este PlayStation 5 pe partea de performanță grafic. Titlul se anunță a fi unul foarte spectaculos din punct de vedere vizual, dar, în același timp, va fi în continuare compatibil cu vechile console PS4.

În noua reclamă pe care o poți vedea mai sus, intitulată ”All Parents Can Relate” (Toți părinții pot să empatizeze), îi poți vedea pe Ben Stiller, John Travolta și LeBron James. Cei trei, împreună cu copiii lor, par să fie la o sesiune de terapie de grup în care dezbat relația complexă tată-fiu, printr-o paralelă la personajele principale din God of War (2018) și iminentul God of War: Ragnarok.

În opinia personajului interpretat de Ben Stiller, relația dintre Kratos și Atreus ne poate inspira să devenim părinți mai buni. ”Dinamica din God of War este valabilă în fiecare relație părinte – copil. Când am realizat asta, am luat toporul Leviathan și mi-am simțit cu adevărat aproape de fiul meu pentru prima dată”.

Noul joc God of War Ragnarok este dezvoltat de Sony Santa Monica Studio și pare să materializeze o poveste fascinantă în contextul mitologiei nordice, precum titlul anterior din serie.