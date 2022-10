VIDEO Gerard Burtler, din nou „erou”: când vei putea vedea Plane în cinematografe

Un trailer pentru Plane, noul film în care îlvei putea vedea pe Gerard Butler a fost lansat recent.

Butler este cunoscut, în general, pentru filme ca Den of Thieves sau 300, însă și multe altele, mai vechi sau mai noi. Plane ni-l prezintă pe actor revenind în nișă, jucând rolul unui pilot care se confruntă cu o luptă între viață și moarte.

Practic, starul și-a construit cariera pe baza unor astfel de roluri, în special în Olympus Has Fallen, din 2013, dar și în sequelele London Has Fallen și Angel Has Fallen.

Plane spune povestea lui Brodie Torrence, un pilot care încearcă să-și apere pasagerii de bandiții din junglă după ce avionul aterizează forțat în Filipine.

Trailerul Plane îți spune tot ce trebuie să știi despre film ca să nu ai nevoie să-l mai vezi

Distribuit inițial pe contul oficial de Twitter al filmului, trailerul pentru Plane promite multă acțiune, dar dă din casă cam tot.

După ce pierde urma unor pasageri, în urma unei răpiri, Butler este forțat să dea de urma grupului de bandiți care i-a luat ostatici pe pasageri.

Practic, din trailer putem înțelege că acțiunea întregului film este una tensionată. La o prima vedere, Plane pare să fie similar cu alte filme în care îl putem vedea pe Gerard Butler jucând. În mare, se poate spune că nu vom vedea neaparat ceva nou, însă s-ar putea ca filmul să funcționeze dacă îți place genul.

Până la urmă, un lucru este destul de clar: publicul amator al acestui gen nu merge la cinema, de obicei, ca să vadă filme în care joacă Gerard Butler pentru originalitatea lor, ci pentru acțiune și sentimentul de suspans. Judecând după succesul altor filme din categorie, posibil ca Plane să-și găsească publicul nișă imediat și să încaseze bani buni, atunci când va fi, în sfârșit, lansat.

Și, pentru că tot a venit vorba despre lansare, află că vei putea vedea Plane în cinematografe începând cu data de 27 ianuarie 2023. Rămâne de văzut dacă rețeta reciclată va funcționa și de data aceasta.