VIDEO Elon Musk, Starlink, Renault Solo, iPhone 14, case pasive – Playtech News Bytes 12

Din dorința de a reduce costurile la energie, oamenii apelează la case passive

Casele pasive sunt construcții de locuit, iar costurile de întreținere pot fi de până la 10 ori mai mici decât în cazul unei locuințelor normale. De exemplu, pentru o casă pasivă de 160 de metri pătrați, într-o lună de iarnă, cheltuielile vor fi în jur de 100 de lei, în comparație cu o casă tradițională pentru care aceleași cheltuieli pot ajunge la 1.000 de lei. Practic, se pune accent pe etanșarea structurii, astfel încât să nu fie eliminată căldura, iar energia termică să poată fi folosită la maximum. O astfel de casă poate fi încălzită inclusiv cu căldura produsă de corpul uman. Încălzirea poate fi asigurată cu ajutorul unor pompe speciale de căldură care acumulează energia din sol, aer sau apă și pe care o transformă apoi în căldură, degajată prin calorifere. În plus, construcția unei astfel de case nu este deloc costisitoare. Voi ce părere aveți despre aceste case? Credeți că sunt avantajoase? Așteptăm răspunsurile voastre în comentarii

Elon Musk a blocat accesul ucrainenilor la Starlink în Crimeea. El spune că a această a fost o măsură de prevenție împotriva bombei nucleare

După invazia rușilor în Ucraina, Musk și guvernul Statelor Unite au pus la dispoziția Kievului mii de sateliți Starlink. Acestea le-au permis forțelor ucrainene să comunice pe câmpul de luptă din sudul și estul țării. De curând, Elon Musk a refuzat personal o cerere a Kievului pentru extinderea serviciului de internet în Crimeea. El justifică acest refuz că fiind o măsură de prevenție. Mai mult, mogulul crede că o ofensivă a armatei ucrainene de a recuceri peninsula din mâinile rușilor va declanșa un război nuclear. Musk a fost întrebat în nenumărate rânduri pe Twitter ce se întâmplă de fapt în acest acest război, iar el a scris că nu va comenta despre situația de pe câmpul de luptă, specificând că aceste informații sunt secrete.

Un chinez a creat un nor artificial pe post de animal de companie

Zhao un inginer din China este primul om de pe planetă care a realizat un animal de companie cu totul și cu totul neobișnuit. Inspirat probabil de desenele animate, unde personajele supărate aveau un norișor negru deasupra capului, tânărul a construit un nor care să îi țină de urât. Acest Nor este propulsat de mici elice. El are senzori de temperatură cu ajutorul cărora dispozitivul îl poate urmă pe proprietar. Tânărul a realizat dispozitivul în memoria cățelului său care a murit. Zhao recunoaște însă că „norul de companie” poate stă în aer doar cu ajutorul unor baloane cu heliu, care nu se văd în videoclipurile pe care le-a încărcat pe rețelele sociale. În urmă filmărilor postate, el a primit sute de cereri. Oamenii se pare că sunt atrași de ideea unui alt pufos că animal de companie. Totuși, Zhao spune că nu poate produce un astfel de dispozitiv pentru a fi comercializat.

S-a lansat cea mai mică mașină din lume. Pentru a o conduce, nu ai nevoie de permis

Cu o lungime de doar 1,37 metri, micuțul Solo este conceput pentru o singură persoană, iar din cauza capacității reduse a motorului, nici măcar nu necesită un permis de conducere pentru șofer. Mașina pare mai degrabă o jucărie un pic mai mare. Nu are volan, acesta fiind înlocuit cu un joystick, la care se adaugă câteva butoane. Nouă mașînă aflată momentan în stadiu de concept este realizată în proporție de 50% din materiale reciclate și, ansamblul său, poate fi reciclat în proporție de 95%. Deci, este prietenoasă și cu natura. Vehiculul are airbag pentru siguranță sporită în cazul unui accident, dar și un buton dedicat opririi de urgență. Viteză maximă este de 25 de kilometri pe oră. Șoferii nu au nevoie de permis sau de centură de siguranță. O altă particularitate care îi crește fiabilitatea ține de baterie. Pe lângă faptul că poate fi îndepărtată și înlocuită cu ușurință o poți încărca în casă că pe o baterie externă.

iPhone 14 întâmpină câteva probleme cu sistemul de detectare a accidentelor. Se pare că telefonul sună la urgențe din parcurile de distracții

Un nou bug amuzant al noului iPhone 14 se iveşte în SUA. Aparent, sistemul Crash Detection crede că persoanele care se dau în rollercoaster au un accident de mașină şi începe să sune la 911. Toate acele manevre bruşte ale trenuleţului sunt identificate drept accidente rutiere. Au fost câteva cazuri în care Poliţia a descins în parcurile de distracții, fiind chemate automat de iPhone 14, iar când au ajuns acolo, surpriză. Oamenii erau fericiți și dornici de o nouă rundă. Pentru a preveni acest lucru, puteți alege să vă lăsați iPhone-ul într-un dulap sau puteți să dezactivați funcția accesând setările > SOS de urgență apoi opriți Sunați după un accident grav.

Voi știți cam cât de mare este un petabyte ?

Știm cu toții că 1 GB este același cu 1024 MB, dar știați că 1 petabyte este echivalent cu 1024 terabytes?Pentru a înțelege cam cât de mare este acest peta va propunem un exercițiu de imaginație. Să spunem că puteți filma încontinuu videoclipuri hd oare cam cât timp credeți că ar trebui să filmați pentru a acoperi un Peta? Dacă nu știți va spun eu, 13 ani de filmări continue pot fi salvate pe un hard disk de un peta iar la final, ce credeți, tot ați mai avea un pic de spațiu de stocare.