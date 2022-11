VIDEO Don Johnson revine pe marile ecrane, în High Heat: trailerul oficial a fost lansat, când vezi filmul la cinema

High Heat o are în rolul principal pe Olga Kurylenko, cunoscută mai ales pentru Quantum of Solace și Black Widow, de la Studiourile Marvel. Ei i se alătură Don Johnson, cunoscut pentru interpretarea rolului lui James „Sonny” Crockett, în Miami Vice, și cel mai recent pentru rolul său din Knives Out.

Regizat de Zach Golden, „responsabil” pentru The Escape of Prisoner 614, și bazat pe un scenariu de James Pedersen, High Heat va sosi în cinematografe, în format digital și „la cerere”, începând cu 16 decembrie.

High Heat spune povestea Anei (Kurylenko), un bucătar și restaurator de succes care ascunde un mare secret despre trecutul ei. Când mafia locală îi ia în vizor restaurantul, pentru a încasa o datorie făcută de soțul ei, Ray (Don Johnson), Ana trebuie să-și folosească abilitățile de fostă agentă KGB pentru a-și proteja afacerea.

Ce poți vedea în primul trailer pentru High Heat

Screen Rant a lansat, în exclusivitate, primul trailer oficial pentru High Heat. Din trailer observăm că restaurantul Anei este un succes, iar mesele sunt mereu pline. Din păcate pentru ea, habar nu are că soțul ei a strâns datorii și i-a pus afacerea la bătaie.

După cum sugerează trailerul, fiecare căsătorie are secrete, iar aceasta nu face notă discordantă.

Saban Films a preluat drepturile de distribuție la nivel mondial pentru High Heat la începutul acestui an, negociate de Jonathan Saba, alături de Jordan Yale Levine și Jordan Beckerman, de la Yale Entertainment.

Duo-ul format din Beckerman și Levine a produs o colecție semnificativă de filme pentru Yale Entertainment, inclusiv recent lansatul Gasoline Alley, cu Devon Sawa și Bruce Willis în rolurile principale, dar și Panama, cu Mel Gibson.

Între timp, Saban Films își continuă misiunea de a oferi conținut de calitate în filmele recente, cum ar fi American Carnage sau chiar Dig.

Desigur, rămâne de văzut dacă High Heat va atrage publicul potrivit în cinematografe și, mai ales, ce soartă va avea soțul Anei, până la urmă: dacă îl omoară mafia sau soția.