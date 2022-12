VIDEO Dmitri Rogozin, „ținta unui atac” în Ucraina. Cum se simte aliatul lui Putin

Dmitri Rogozin, fost vicepremier rus şi şef al agenţiei spaţiale Roscosmos, a fost rănit, miercuri seara, într-un bombardament ucrainean din Doneţk. Oraşul, care este controlat de trupele pro-Moscova, se află în regiunea industrială Donbas, epicentrul luptelor dintre Kremlin și Kiev. În prezent, apropiatul lui Vladimir Putin oferă consultanţă militară celor două regiuni ocupate de ruși.

Fostul șef al Roscosmos, Dmitri Rogozin, a suferit răni într-un bombardament în estul Ucrainei. Oficialul rus, care acum conduce o echipă de voluntari militari în regiunea Donbas, a fost dus la spital cu o rană la spate, după ce hotelul din Donețk, la care era cazat, a fost bombardat. Unul dintre consilierii săi a precizat că viaţa acestuia nu este în pericol, dar se află în spital.

Vitali Hoţenko, şeful guvernului autoproclamatei Republici Populare Doneţk, este, de asemenea, rănit: „A fost o lovitură ţintită. Specialiştii cred că s-a tras cu sistem de artilerie autopropulsată Caesar 155 mm, fabricat de compania franceză Nexter”, a acuzat consilierul lui Dmitri Rogozin.

Ucraina a bombardat, miercuri seara, cartierul Leninski din Doneţk. Două persoane și-au pierdut viața, alte câteva fiind rănite, potrivit agenţiilor de presă ruse.

Pe Twitter, un analist al războiului Rusia-Ucraina, a scris următorul mesaj: „Restaurantul din Donețk, unde Dmitri Rogozin și-a sărbătorit ziua de naștere, a fost bombardat. Potrivit presei locale, președintele așa-zisului guvern a fost rănit. Garda de corp a lui Vitali Hoțenko a murit. Dmitri Rogozin, din păcate, nu a fost rănit grav”.

În toamnă, după așa-zisele referendumuri în Ucraina, a apărut informația că cele patru regiuni ocupate de ruși și Peninsula Crimeea anexată ar putea deveni un singur district federal, în fruntea căruia să fie pus fostul șef al Roscosmos, Dmitri Rogozin.

Donețk, Luhansk, Zaporojie, Herson și Crimeea ar putea să formeze cel de-al nouălea district federal al Rusiei, potrivit planurilor de la Kremlin, citate de Moscow Times.

