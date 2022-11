FOTO Dmitri Rogozin se află în Ucraina și „luptă împotriva NATO”. Detaliul care i-a indignat pe ruși

Politicianul rus Dmitri Rogozin, care s-ar afla acum în Ucraina, a mers să „lupte împotriva NATO” în echipamentul NATO 11 și cu muniție în valoare de aproximativ 16.000 de dolari, potrivit corespondenților canalului de Telegram „We Can Explain”. Fostul șef al al agenţiei spaţiale ruse Roscosmos apare îmbrăcat într-o jachetă fabricată de compania austriacă Carintia (care înainte de mobilizare costa până la 80.000 de ruble, echivalentul a puțin peste 1.300 de dolari). Totodată, oligarhul poartă o vestă antiglonț turcească BIKATEX.

Dmitri Rogozin, surprins în echipament NATO de 16.000 de dolari

Fostul șef al al agenţiei spaţiale ruse Roscosmos, Dmitri Rogozin, „luptă împotriva NATO” în echipamentele…NATO. Hainele și muniția lui, conform calculelor canalului „We Can Explain”, au costat aproximativ un milion de ruble (în jur de 16.000 de dolari).

Corespondenții militari „We Can Explain”, citați de Nasha Niva, s-au declarat „perplecși” că Dmitri Rogozin nu poartă celebra vestă rusească Ratnik, pe care el însuși a lăudat-o și a cerut să fie folosită încă din 2013. Vestonul acestuia are tocuri pentru mitraliera germană MP-5 (în filmul The Matrix a fost folosită de personajul Neo într-un schimb de focuri cu forțele speciale), inclusiv pentru o pușcă de asalt FN SCAR-H. Prețurile lor sar de 5.700 de dolari!

Cât valorează casca

Potrivit imaginilor apărute pe Twitter, diplomatul rus pozează și cu o pușcă de asalt americană AR-15 modificată și un pistol asemănător cu Glock-18. Până și cizmele lui Rogozin sunt străine (marca Zephire – Slovacia) și costă peste 400 de dolari. Singurul articol de fabricație rusească este casca „Armokom” (valorează peste 1.900 de dolari).

Putin l-a demis din fruntea Roscosmos

În luna iulie, preşedintele Vladimir Putin l-a demis pe Dmitri Rogozin din postul de director al agenţiei spaţiale ruse Roscosmos. Deşi nu s-au făcut anunţuri oficiale referitoare la funcţia pe care o va prelua politicianul, site-ul de investigaţii Meduza susţinea atunci că acesta urma să lucreze la Kremlin şi chiar că era unul dintre candidaţii la funcţia de şef al Administraţiei Prezidenţiale.

Potrivit agenției de stat RIA Novosti, Rogozin coordonează un grup de consilieri militari „Tsarskie Volki” în Ucraina, oferind asistență militaro-tehnică autoproclamatelor Republici Populare Donețk și Lugansk (DPR/LPR). Într-un interviu pentru sursa anterior citată și publicat duminică, 13 noiembrie, oficialul chema voluntarii ruși să meargă pe front. Iar într-un videoclip viralizat pe internet, Dmitri Rogozin apare într-un vehicul blindat de luptă rusesc.