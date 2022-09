VIDEO Darth Vader, din nou „om”, nu AI. Prestația unui actor a demonstrat exact ceea ce fanii încercau să le explice producătorilor Star Wars

O nouă editare a Războiului Stelelor: Episodul V – The Empire Strikes Back prezintă o dublare șocant de exactă a vocii reconoscibile a lui James Earl Jones, cel care l-a interpretat pe Darth Vader atâta timp.

The Empire Strikes Back i-a adus pe fanii Războiului Stelelor înapoi într-o galaxie îndepărtată, în timp ce Luke Skywalker (Mark Hamill), Han Solo (Harrison Ford) și Prințesa Leia (Carrie Fisher) se confruntă cu mânia Imperiului Galactic. Filmul, care este regizat de Irvin Kershner, este considerat cel mai bun Star Wars din toate timpurile.

Într-o nouă editare audio, actorul Evan Michael Lee a dublat vocea lui Darth Vader dintr-o scenă celebră din The Empire Strikes Back. Vocea lui Lee este șocant de exactă, intonația, inflexiunea și accentul actorului se potrivesc aproape perfect cu vocea lui Jones, din film.

Luke Skywalker pare să fi fost destul de impresionat de prestație. Mark Hamill a comentat „Excelentă treabă, tataie!”.

În momentul în care Jones a renunțat să mai fie Darth Vader în Războiul Stelelor, el a dat, de asemenea, permisiunea francizei de a-i recrea vocea, folosind inteligența artificială.

Această tehnologie a fost deja folosită în proiecte precum The Book of Boba Fett, dar și în Obi-Wan Kenobi, cu toate că fanii nu au fost prea încântați. În timp ce acuratețea cu care AI-ul și-a făcut treaba este impresionantă, emoția umană lipsește cu desăvârșire.

Editarea făcută de Lee pare să fie un argument puternic în acest sens. Se pare că, în continuare, oricât de avansată ar fi tehnologia, este nevoie de oameni, de actori.

Rămâne de văzut cum vor fi interpretați Darth Vader, Luke și alte personaje din Războiul Stelelor în anii următori. Deși varianta AI este o soluție, fanii par să-și dorească voci reale, în ciuda faptului că aceasta este, până la urmă, o franciză științifico-fantastică.

@MarkHamill Do I have what it takes to be your Father? pic.twitter.com/Dylplrdw11

— Evan Michael Lee (@Evanmichaellee) September 26, 2022