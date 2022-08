Mads Mikkelsen, un domn până la capăt: ce a spus actorul despre Johnny Depp și plecarea lui din Fantastic Beasts

Deși Mads Mikkelsen a sosit la Festivalul de Film de la Saraievo pentru a primi Premiul Onorific The Heart of Sarajevo, pentru contribuția sa în arta cinematografică, s-a trezit în postura de a fi luat la întrebări despre cu totul altceva.

Vorbind despre cel mai recent film în care a jucat, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, unde a interpretat rolul lui Gellert Grindelwald, Mikkelsen a recunoscut că și-a făcut probleme în legătură cu faptul că îl înlocuiește pe Johnny Depp, care s-a retras din franciză din cauza procesului cu fosta sa soție, Amber Heard. De asemenea, el a făcut aluzie la posibila revenire a lui Depp în franciză.

Mads Mikkelsen: „Nu aveam cum să îl copiez. Ar fi fost sinucidere creativă”

„A fost foarte intimidant”, a spus Mikkelsen. „Evident, ei bine, acum a câștigat procesul, așa că să vedem dacă se întoarce. Sunt un mare fan al lui Johnny. Cred că este un actor uimitor, cred că a făcut o treabă fantastică. Acestea fiind spuse, nu l-am putut copia. Nu aveam cum să îl copiez. Ar fi fost sinucidere creativă. Deci, a trebuit să venim cu altceva, ceva care să fie al meu, și să construim o punte între el și mine. Deci, da, a fost intimidant”, a declarat Mads Mikkelsen.

După rolul din 007, din 2006, Mikkelsen a început să primească oferte din Statele Unite. „Am crescut urmărind acele filme și, desigur, este fantastic să fac parte din ele. Acestea fiind spuse, a juca în fața unui ecran verde, a te lupta cu un scorpion uriaș care nu există, este o acțiune reală,. A sta într-o bucătărie, a dialoga cu cineva este mai mult o reacţiune. De fapt, îți folosești imaginația când lucrezi cu un ecran verde”, a mai spus actorul danez.

Mads Mikkelsen a fost, de asemenea, rugat să spună care sunt actorii pe care îi admiră. „Sunt atât de mulți actori fantastici cu care am lucrat des acasă și sunt mulți alții în alte părți. Un tip cu care mi-am dorit întotdeauna să lucrez este un actor francez pe nume Vincent Cassel. Cred că este uimitor. Am crescut cu Robert De Niro și dacă aș putea să o am pe Meryl Streep în echipă, ei bine, ar fi grozav”, a concluzionat Mikkelsen.