VIDEO Champions a primit trailer: ce știm, până acum, despre cel mai recent film cu Woody Harrelson

Focus Features a lansat un trailer pentru noul film de comedie sportivă în care îl poți vedea pe Woody Harrelson. Filmul se numește Champions.

Champions spune povestea lui Marcus Marakovich (interpretat de Harrelson), un fost antrenor de baschet. Lui Marcus i se impune de către instanță să antreneze o echipă de jucători cu dizabilități ca serviciu în folosul comunității. Deși reticent inițial, cu privire la această echipă, el află destul de repede că potențialul chiar există.

Woody Harrelson se întoarce în nișa care l-a consacrat

Așa cum spuneam anterior, Marcus nu prea vede, la început, potențial în această echipă, crezând că jucătorii nu sunt antrenați suficient pentru a putea progresa și, se pare că, în paralel, va trebui să-și confrunte proprii demoni. El începe, în timp, să formeze legături cu echipa, dar și cu Alex, sora unuia dintre jucătorii săi.

Succesul în creștere al echipei atrage atenția publicului, ceea ce poate duce la o nouă șansă pentru el de a antrena în NBA.

Woody Harrelson nu mai are nevoie de nicio prezentare, el având o carieră bogată în spate, cu roluri în Star Wars: A Solo Story și Venom: Let There Be Carnage, printre multe altele.

Cariera sa a început tot în nișa comediilor sportive, mai axact în Wildcats din 1986. Champions va prezenta revenirea lui Harrelson la baschet după ce a jucat în White Men Can’t Jump și Semi-Pro, deși, de data aceasta, va fi antrenor, nu jucător. El s-a remarcat, de asemenea, și în Edge Of Seventeen sau Kingpin.

Vestea bună este că actorul pare în formă maximă în trailerul Champions și demonstrează că poate avea chimie atât cu actorii veterani, cât și cu cei nou-veniți deopotrivă.

În cazul în care îți place acest gen de film sau poate ești fanul lui Woody Harrelson, află că Champions va fi lansat în cinematografe în data de 24 martie 2023. Rămâne de văzut dacă pelicula se va ridica la nivelul așteptărilor.