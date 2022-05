VIDEO Ce surprize îți mai pregătește Netflix: 19 filme și seriale, într-un trailer comun, cu ocazia Geeked Week

Netflix a dat drumul online unui trailer în care prezintă 19 dintre viitoarele filme și seriale de televiziune ce vor apărea anul acesta.

Lansat inițial în 1997, cu scopul de a fi un serviciu de închiriere de DVD-uri prin poștă, Netflix a evoluat în cele din urmă într-un serviciu de streaming care, în prezent, depășește concurența, în ceea ce privește numărul total de abonați, inclusiv Disney+, HBO Max, Amazon Prime, dar și multe altele.

Gigantul este, de asemenea, un pionier în domeniul său, atunci când vorbim despre conținutul original. Primul film serial original al canalului de streaming, Lilyhammer, a fost lansat în 2013, urmat de primul lor lungmetraj, Beasts of No Nation, în 2015.

Netflix găzduiește, în prezent, sute de seriale și filme ce le aparțin, iar anul trecut au fost lansate noi sezoane din Cobra Kai, The Witcher, You, Sex Education și au debutat, de asemenea, Squid Game și Sweet Tooth.

Pe partea de film, comedia Red Notice a doborât toate recordurile de vizionare, în timp ce două filme originale Netflix, Don’t Look Up și The Power of the Dog, au fost nominalizate pentru cel mai bun film, la premiile Oscar.

Netflix a lansat noi sezoane pentru Bridgerton și Ozark, în timp ce The Adam Project și The Bubble s-au bucurat de succesul cuvenit la categoria lungmetrajelor.

Trailerul special, lansat de Netflix, pentru a sărbători viitorul eveniment Geeked Week

În așteptarea Geeked Week, un eveniment Netflix aparte, streamerul a lansat un nou trailer în care ne prezintă următoarea listă de filme și seriale pentru anul în curs.

În fruntea colecției se află Stranger Things, cu sezonul 4, The Umbrella Academy, cu sezonul 3 și Sweet Tooth, cu sezonul 2. De asemenea, mai vedem mențiuni ale altor producții ca The Grey Man sau The Sandman.

Acesta va fi cel de-al doilea eveniment Geeked Week al Netflix, ce se va desfășura virtual timp de cinci zile și se va adresa fanilor care preferă producțiile „istețe”. Evenimentul va include știri în exclusivitate sau sneak peak-uri.

Geeked Week este programat pentru 6-10 iunie, deși Netflix încearcă să te introducă în „acțiune” un pic mai devreme.