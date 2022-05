VIDEO Bono, solistul U2, concert surpriză într-o stație de metrou din Kiev: ce mesaj a transmis artistul

Solistul U2, Bono, a susținut un scurt concert într-o stație de metrou din capitala Ucrainei, Kiev. În mod evident, o surpriză de proporții pentru toți cei care s-au nimerit să treacă, la momentul respectiv, prin acel loc.

Cu siguranță, cetățenii ucraineni și-ar fi dorit să-l vadă pe Bono de la U2 într-un alt cadru, cel mai probabil nu în mijlocul unui război, ci mai degrabă pe un stadion, împreună cu trupa sa, pe timp de pace.

Cu toate astea, realitatea este, din păcate, alta. Cei care nu au apucat să-l vadă pe artist până acum în Ucraina, dar s-au nimerit să fie prezenți în respectiva stație de metrou din Kiev, au fost martorii unui concert unic, susținut într-un cadru aparte, presărat cu suferință.

Bono a cântat cele mai cunoscute piese U2 în Ucraina și a militat pentru pace și libertate

„Oamenii din Ucraina nu luptă doar pentru propria ta libertate, luptă pentru noi toți, adică pentru cei care iubesc libertatea”, a sdeclarat Bono, într-una dintre pauzele sale.

De altfel, artistul este cunoscut pentru eforturile sale umanitare, de-a lungul carierei sale, fiind nominalizat, de asemenea, la premiul Nobel pentru pace în repetate rânduri, pentru multele sale acte filantropice.

Exact așa cum s-a întâmplat și în cazul vizitei actriței Angelina Jolie, în Ucraina, sirenele au răsunat și în momentul micului concert susținut de Bono. Acesta a cântat piese celebre de la U2, cum ar fi „Sunday Bloody Sunday”, With or Withouth You” sau „Desire”, alături de The Edge.

În plus, cântărețul l-a chemat alături de el pe Taras Topolei, solistul trupei ucrainene Antitelya, care acum luptă alături de armata ucraineană împotriva invadatorilor ruși ai lui Vladimir Putin.

Alături de acesta, Bono a interpretat piesa „Stand by Me”, în timp ce a lansat un apel către cele mai puternice țări ale lumii pentru ca acestea să-și ofere sprijinul țării cotropite de război și ambițiile lui Putin.