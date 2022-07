VIDEO Așa ar putea arăta orașul inteligent fără emisii al Arabiei Saudite

În 2021, prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a dezvăluit planurile țării de a construi The Line, un oraș liniar inteligent care va fi construit pe verticală, nu va avea drumuri sau mașini și va funcționa exclusiv cu energie regenerabilă.

Acum, guvernul saudit a lansat imagini despre cum ar putea arăta The Line, odată ce este gata. Orașul a fost proiectat să aibă doar 200 de metri lățime, dar 500 de metri înălțime și 170 de kilometri lungime. Acesta va găzdui mai multe comunități încadrate într-o fațadă de sticlă care se întinde de-a lungul coastei și, în cele din urmă, va putea găzdui până la 9 milioane de locuitori.

Designerii orașului inteligent își imaginează un oraș în care facilitățile sunt la doar cinci minute de mers pe jos. Deși nu va avea drumuri și nu va putea găzdui mașini, va avea o cale ferată de mare viteză pentru tranzitul de la un capăt la celălalt al orașului, care va dura 20 de minute. De asemenea, se va baza pe un sistem de ventilație natural, pentru a se asigura că locuitorii se bucură de clima ideală pe tot parcursul anului.

Acest oraș inteligent este de domeniul SF-ului

Prințul moștenitor saudit a spus într-o declarație: „Fotografiile dezvăluite astăzi pentru comunitățile stratificate pe verticală ale orașului vor provoca orașele tradiționale plate, orizontale și vor crea un model pentru conservarea naturii și îmbunătățirea gradului de trai uman. Este un nou mod de a trăi”.

The Line face parte din proiectul de mega-oraș Neom al Arabiei Saudite, în valoare de 500 de miliarde de dolari, care este construit în provincia Tabuk a țării. Este o inițiativă care a fost cuprinsă de controverse încă de la început, pentru că în jur de 20.000 de oameni vor fi nevoiți să se mute. Locuitorii care se confruntă cu evacuarea aparțin tribului indigen Huwaitat, care își poate urmări descendența înainte ca Arabia Saudită să fie fondată.

Potrivit Al Jazeera, un activist proeminent Huwaitat a fost arestat și închis în 2020 în legătură cu refuzul tribului de a se muta. Un alt activist Huwaitat a mai spus organizației de presă în acel an că cel puțin alți 15 membri ai tribului au fost răpiți și închiși. Se pare că doi dintre ei au fost luați după ce au criticat guvernul saudit și proiectul Neom pe rețelele de socializare. În plus, expații recrutați pentru a lucra la inițiativă au criticat conducerea acesteia pentru că a făcut cereri nerealiste și au închis ochii în privința discriminării, potrivit The Wall Street Journal.