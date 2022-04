Victoria Dacia la care nu se mai aștepta nimeni: rolul pe care îl joacă în Renault, surprinzător

Odată cu trecerea anilor, mai ales în contextul crizei financiare actuale provocate de inflație, Dacia începe să joace un rol din ce în ce mai important în grupului Renault, din pricina vânzărilor.

La nivel european, vânzările de autoturisme și-au continuat trendul descendent, pentru a noua lună consecutivă. În contextul crizei de semiconductori, dar și al inflației, în primul trimestru din 2022, s-au vândut cu 20% mai puțin mașini, comparativ cu aceeași perioadă din 2021.

Cu toate acestea, Dacia este excepția de la regulă și își continuă creșterea, atât în Europa, dar și la nivel global. Din păcate, chiar și cu toate aceste vești bune, constructorul de la Mioveni nu se află încă la nivelul vânzărilor din 2019, perioada pre-pandemie.

Dacia, din bine în mai bine

Dacia a înregistrat o creștere de 15,6% a înmatriculărilor de autoturisme din Europa, cu un volum de 36,331 de autoturisme înmatriculate. Valoarea este cu aproximativ 5000 mai mare comparativ cu acum un an, în timp ce cota de piață a constructorului autohton a crescut de la 3% până la 4,3%, pe bătrânul continent.

Punctual, pe primele trei luni ale acestui an, Dacia se mândrește cu 96.641 de autovehicule înmatriculate, cu 13.000 mai multe față de aceeași perioadă de acum un an, un avans de 15,2% în UE. Dacă ne uităm la UE + EFTA și Regatul Unit, vânzările Dacia au depășit 100.000 de unități, 103.519, cu 17% mai mult comparativ cu 2021. Cota de piață în Europa a mărcii Dacia a urcat la 3,8%.

Dacă ne uităm la rezultatele financiare ale grupului Renault, conform Profit.ro, compania mamă a Dacia nu trece printr-o perioadă foarte roz. Doar în luna martie 2022, din cauza evoluției slabe a vânzărilor, scăderea a fost de 12,5% de la an la an, este vorba de doar 54.122 de unități înmatriculate. Pe întregul trimestrul, scăderea de la an la an a fost de 6,7%, până la un total de 242.549 de autoturisme comercializate.

Vizavi de alegerile amatorilor de Dacia, în Europa, pe primul loc se află în continuare Sandero, ajuns la a treia generație, urmat de Duster și Spring, prima mașină electrică a românilor.