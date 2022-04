Vestea zilei de la Dacia, cel mai mare motiv de bucurie pentru gigantul de la Mioveni

Oficialii Dacia nu s-au mai bucurat de multe vești bune în ultima perioadă, dar se pare că mai există și excepții. La mijlocul acestei săptămâni, compania a înregistrat o performanță de care poate fi mândră și, în final, reprezintă un subiect de mândrie pentru români.

Nu mai puțin de 10.000.000 de mașini Dacia au fost construite până la această oră sub brandul de la Mioveni. Performanța a fost atinsă miercuri, 20 aprilie 2022, iar vehiculului aniversar a fost un Duster SL Extreme, de culoare gri urban. Vehiculul aniversar nu este însă de vânzare, ci a ieșit de pe linia de montaj a Uzinei Vehicule Mioveni și se va alătura colecției de modele istorice Dacia.

Dacia, o istorie de lungă durată

Primul autoturism purtând marca Dacia a ieșit pe ușa fabricii de la Mioveni pe 20 august 1969. Încă de pe atunci, discutam de o colaborare cu Renault, începută în 1966. Sub o licență, prima mașină Dacia a fost de fapt un Renault 8 realizat sub licență. Purta numele Dacia 1100. În 1969, sub licență de Renault 12, a intrat în producție la aceeași fabrică clasica Dacia 1300. A rămas în fabricație nu mai puțin de 35 de ani și a dat naștere unei întregi familii de mașini, de la break la sport și utilitare.

Dezvoltată și proiectată integral în România a fost doar Dacia Nova. Lansată în 1995, aceasta a fost de fapt prima Dacia românească. Grupul Renault a preluat uzina de la Mioveni în 1999 și a scris o nouă pagină în istoria brandului autohton. Sub noua conducere, Dacia Logan s-a lansat în 2004 și a transformat compania într-un constructor internațional.

Revenind însă la recordul de 10.000.000 detaliat mai sus, acesta a fost precedat de 5 milioane în 2014, 2 milioane în 1998 și un milion în 1985. Ca un detaliu relevant, la momentul de față, Dacia nu se mai produce doar la Mioveni, ci și în Casablanca (Maroc), din 2005, în Tanger (Maroc), din 2012, Oran (Algeria) din 2016. Nu în ultimul rând, din 2020, Dacia se construiește și în Shyian, China. Acolo se asamblează modelul electric, Dacia Spring.