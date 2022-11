Viața omului cu cel mai mare nas din lume: de la artist de circ, la exponat de muzeu de ceară

Există tot felul de recorduri mondiale neobișnuite care sunt recunoscute de Cartea Recordurilor și legate de corpul uman. Cu toate că în prezent, recordul este deținut de altcineva, în trecut, omul cu cel mai mare nas din lume a fost un artist de circ. Află povestea celui care are și o figurină din ceară la muzeu.

De la cea mai înaltă persoană la cea mai scundă, cea cu cea mai lungă mustață și până la cele mai mari picioare, Cartea Recordurilor are categorii în aproape tot ce se poate imagina. Cu toate acestea, te-ai întrebat vreodată cui îi aparține recordul celui mai lung nas?

De fapt, a aparținut unui bărbat care a fost un artist de circ englez și care a trăit în secolul al XVIII-lea. Thomas Wedders, cunoscut și sub numele de Thomas Wadhouse, a fost recunoscut postum de Cartea Recordurilor pentru că are cel mai lung nas care măsoară 19 centimetri.

Omul cu cel mai mare nas din lume are un portret din ceară

O pagină de Twitter numită Historic Vids a postat povestea incredibilă a bărbatului pe 12 noiembrie alături de o fotografie care arată o reproducere în ceară a capului său păstrată la muzeul Ripley’s Believe It Or Not, scriu cei de la Mirror.

„Există relatări istorice conform cărora Thomas Wedders, care a trăit în Anglia în anii 1770 și a fost membru al unui circ călător, avea un nas lung de 19 cm”, potrivit site-ul Guinness World Records.

Postarea distribuită pe Twitter a strâns peste 1,16 milioane de aprecieri și peste 6.800 de retweet-uri. Mulți utilizatori l-au comparat cu personajul fictiv Squidward Tentacles care apare în serialul animat, SpongeBob SquarePants.

Internauții nu au așteptat prea mult până să înceapă să comenteze pe baza fotografiei și să facă glume la adresa persoanei cu cel mai mare nas din lume. Pentru context, recordul pentru cel mai lung nas al unei persoane în viață aparțien unui turc pe nume Mehmet Ozyurek. Nasul acestuia măsoară 8,8 centimetri și a fost verificat în data de 13 noiembrie 2021.

Mehmet Ozyurek deţine în prezent recordul pentru cel mai mare nas

În prezent, recordul pentru cel mai mare nas din lume îl deţine turcul Mehmet Ozyurek, din orașul Artvin. Acesta măsoară nu mai puţin de 8,8 cm lungime şi se bucură de acest titlu de 12 ani deja.

Bărbatul are 72 de ani şi a devenit cunoscut în întreaga lume în 2010, atunci când și-a luat inima în dinți și a acceptat ca cei de la Cartea Recordurilor să îi măsoare nasul.