Vești bune pentru fanii seriei Equalizer: când apare următorul film

Au trecut aproape 20 de ani de când thrillerul de acțiune Man On Fire a uimit publicul.

Acesta a fost filmul care a ajutat-o pe ​Dakota Fanning să își consolideze poziția de vedetă, dar acum se pare că ea este gata să facă din nou echipa cu câștigătorul Oscar Denzel Washington. Mai mult, Fanning va juca alături de Washington în filmul lui Antoine Fuqua, The Equalizer 3, pentru Sony Pictures.

Scris de Richard Wenk, filmul este produs de Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch și Washington, nominalizat la Premiul Academiei pentru Artiști Escape. În timp ce povestea este ținută secretă, filmul este al treilea film din seria The Equalizer, regizat de Fuqua și cu Washington în rol principal. Primul film a câștigat peste 194 de milioane de dolari în întreaga lume, ducând la o continuare, care a încasat peste 190 de milioane de dolari în întreaga lume.

O echipă bună

În timp ce Man On Fire a deschis calea lui Denzel de a juca în filme precum seria Equalizer, acesta este la fel de bine cunoscut pentru scenele emoționante dintre el și Fanning, în care interpretează rolul bodyguardului ei loial și grijuliu, iar Sony și Fuqua au văzut asta ca fiind ocazia perfectă de a reuni cele două talente.

Fanning poate fi văzută în prezent în The First Lady alături de Michelle Pfeiffer. Fanning a mai jucat și în filmul Once Upon A Time In Hollywood al lui Quentin Tarantino, iar alte credite cinematografice ale ei includ Dr. Seuss’ The Cat in the Hat, War of the Worlds, Uptown Girls, Charlotte’s Web și The Twilight Saga.

Cel mai recent a terminat producția pentru adaptarea lui Steve Zaillian a lui Ripley, alături de Andrew Scott și anterior a fost văzută reluând rolul lui Sarah Howard în sezonul 2 din The Alienist: Angel Of Darkness.

Filmul va fi lansat în cinematografe pe 1 septembrie 2023.