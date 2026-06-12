Cât costă să întreții o piscină de curte pe timpul verii 2026. Calculul complet pentru un sezon
Tot mai mulți români aleg să își monteze o piscină în curte pentru a se bucura de confort în zilele caniculare. Însă, dincolo de costul inițial al achiziției, există și cheltuieli de întreținere care se acumulează pe parcursul verii. Apa, energia electrică, produsele pentru tratarea apei și accesoriile necesare pot transforma piscina într-o investiție mai costisitoare decât pare la prima vedere.
Pentru o familie care folosește piscina pe parcursul întregului sezon estival, costurile pot ajunge la câteva mii de lei.
Cât costă umplerea piscinei
Prima cheltuială importantă este apa necesară pentru umplerea bazinului.
O piscină de dimensiuni medii, de aproximativ 20-25 de metri cubi, necesită între 20.000 și 25.000 de litri de apă. La tarifele practicate în majoritatea localităților din România, costul umplerii poate varia între 250 și 500 de lei, în funcție de operatorul regional de apă.
Pe parcursul verii, nivelul apei trebuie completat periodic din cauza evaporării și a utilizării zilnice. Acest lucru poate adăuga încă 100-200 de lei la factura totală.
Filtrarea și consumul de energie
Pentru a menține apa curată, sistemul de filtrare trebuie să funcționeze zilnic.
Majoritatea proprietarilor lasă pompele de filtrare să funcționeze între 6 și 10 ore pe zi. În funcție de puterea echipamentului și de prețul energiei electrice, consumul poate genera cheltuieli de aproximativ 150-400 de lei pe lună.
Pentru un sezon de trei luni, factura suplimentară la energie poate ajunge la 450-1.200 de lei.
Dacă piscina este dotată și cu sistem de încălzire a apei, costurile cresc considerabil. În funcție de tehnologia utilizată, acestea pot depăși câteva sute de lei lunar.
Produsele necesare pentru întreținerea apei
O piscină nu poate fi utilizată în siguranță fără tratarea corespunzătoare a apei.
Cele mai utilizate produse sunt:
- clorul;
- soluțiile pentru reglarea pH-ului;
- algicidele;
- floculanții;
- testele pentru verificarea calității apei.
Pentru o piscină de familie, costurile cu aceste produse se situează, în general, între 300 și 800 de lei pe sezon, în funcție de dimensiunea bazinului și de frecvența utilizării.
Accesorii și alte cheltuieli
Pe lângă costurile de bază, proprietarii trebuie să ia în calcul și alte cheltuieli.
Printre acestea se numără:
- plasele pentru îndepărtarea frunzelor;
- perii pentru curățarea pereților;
- aspiratoarele manuale sau automate;
- prelatele de protecție;
- înlocuirea filtrelor.
Aceste costuri pot varia de la câteva zeci de lei până la câteva sute de lei anual.
În cazul piscinelor supraterane, există și posibilitatea înlocuirii unor componente care se uzează în timp, precum furtunurile sau pompele.
Cât ajunge să coste un sezon complet
Pentru o piscină de dimensiuni medii utilizată pe parcursul verii, costurile totale pot arăta astfel:
- umplerea și completarea apei: 350-700 lei;
- energie electrică: 450-1.200 lei;
- produse pentru tratarea apei: 300-800 lei;
- accesorii și consumabile: 100-500 lei.
În total, întreținerea unei piscine de curte poate costa între aproximativ 1.200 și 3.200 de lei pe sezon, fără a include eventualele reparații sau sistemele de încălzire.
Pentru proprietarii care folosesc piscina zilnic și investesc în echipamente performante, suma poate fi chiar mai mare. Cu toate acestea, pentru multe familii, costurile sunt considerate acceptabile în comparație cu confortul oferit în lunile toride de vară.