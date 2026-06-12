Cât costă să întreții o piscină de curte pe timpul verii 2026. Calculul complet pentru un sezon

Cât costă umplerea piscinei

Prima cheltuială importantă este apa necesară pentru umplerea bazinului.

O piscină de dimensiuni medii, de aproximativ 20-25 de metri cubi, necesită între 20.000 și 25.000 de litri de apă. La tarifele practicate în majoritatea localităților din România, costul umplerii poate varia între 250 și 500 de lei, în funcție de operatorul regional de apă.

Pe parcursul verii, nivelul apei trebuie completat periodic din cauza evaporării și a utilizării zilnice. Acest lucru poate adăuga încă 100-200 de lei la factura totală.

Filtrarea și consumul de energie

Pentru a menține apa curată, sistemul de filtrare trebuie să funcționeze zilnic.

Majoritatea proprietarilor lasă pompele de filtrare să funcționeze între 6 și 10 ore pe zi. În funcție de puterea echipamentului și de prețul energiei electrice, consumul poate genera cheltuieli de aproximativ 150-400 de lei pe lună.

Pentru un sezon de trei luni, factura suplimentară la energie poate ajunge la 450-1.200 de lei.

Dacă piscina este dotată și cu sistem de încălzire a apei, costurile cresc considerabil. În funcție de tehnologia utilizată, acestea pot depăși câteva sute de lei lunar.