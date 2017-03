Zelda Breath of the Wild beneficiază de un documentar gratuit online

În urmă cu câteva zile, Nintendo a anunțat publicarea unui documentar despre realizarea The Legend of Zelda Breath of the Wild. Acesta a ajuns online.

În mod surprinzător, Nintendo Switch este un succes răsunător de piață. Acest lucru se datorează în mare parte faptului că noua consolă a ajuns pe piață cu The Legend of Zelda Breath of the Wild. În continuare nu vă puteți juca cel mai nou Call of Duty sau Battlefield pe Switch, dar Nintendo a realizat un joc superb ce a reușit să atragă atenția fanilor suficient de mult încât aceștia să investească într-o nouă consolă.

Pentru a dezvălui câteva detalii legate de realizarea The Legend of Zelda: Breath of the Wild și, în același timp, pentru a-și promova consola, Nintendo tocmai a lansat un documentar în trei părți de câte 10 minute. Clipurile spun povestea realizării jocului de la concepție până la produsul final care a ajuns la gameri. Acesta a fost anunțat la începutul acestei săptămâni, dar nu era foarte clar cum va fi distribuit către fani. Răspunsul simplu este YouTube.

Complet gratuit, puteți vedea toate cele trei clipuri de aproximativ 10 minute fiecare. Ideal ar fi să le urmăriți dintr-un foc. Chiar și dacă nu sunteți fani Nintendo Switch, dar v-ați jucat Legend of Zelda în tinerețe, un astfel de mini documentar merită vizionat pentru a vă stârni un pic melancolia.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild nu are foarte multe în comun cu primele jocuri din serie și tocmai din acest motiv este interesant de înțeles modul în care dezvoltatorii au pus în aplicare conceptul de open world pe un RPG clasic. Majoritatea review-urilor sunt foarte bune pentru The Legend of Zelda, iar pe Metacritic are o notă aproape perfectă, un detaliu din ce în ce mai rar asociat jocurilor moderne. Rămâne să vedem cât va mai reuși un singur joc să faciliteze achizițiile de Nintendo Switch.