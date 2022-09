Vestea zilei de la Raiffeisen Bank pentru toți românii: un motiv serios să-ți ții economiile în bancă, gata cu salteaua

Băncile din România se înghesuie cu oferte din ce în ce mai atrăgătoare la depozite pentru a încuraja românii să-și țină economiile în bancă, deși inflația accelerată face destul de dificilă obținerea unui profit real la final de an.

În timp ce mulți români se chinuie să-și plătească ratele la locuință din cauza exploziei dobânzilor la credite, aceleași băncii au crescut într-un ritm accelerat dobânzile la depozite în ultimul an. Cel mai recent anunț pe marginea subiectului a venit de la Raiffeisen Bank și vizează mai multe tipuri de depozite, cu diferite grade de flexibilitate.

Care sunt dobânzile la depozitele Raiffeisen Bank

Super Acces Plus este cel mai nou depozit de la Raiffeisen și vine cu o dobândă de 3% pe an, fără comisioane de deschidere, administrare sau închidere. Acest produs nu are limită de sumă la alimentări sau transferuri, deținătorul având acces oricând la banii săi. Dacă vrei o dobândă mai mare, dar accepți că nu-ți mai atingi bani sau pierzi dobânda, există depozite la termen de trei, șase, 12 sau 24 de luni.

Depozitul la termen de trei luni, de exemplu, vine cu o dobândă atractivă de 6% pe an. Depozitul la termen pe șase luni vine cu o dobândă de 6,25% pe an și câteva beneficii suplimentare. Intitulat Flexidepozit, acesta permite alimentări ulterioare multiple, dar și o retrage parțială în caz de nevoie.

„Când oamenii fac un pas și economisesc au un sentiment de siguranță, liniște și încredere, iar pe măsură ce încep să acumuleze sumele economisite, simt că au și un control mai bun asupra viitorului lor. Raiffeisen Bank continuă acțiunile de consiliere și încurajare a clienților în a-și crea un fond de urgență*, de a economisi constant pentru planurile lor pe termen mediu sau lung, ca parte a strategiei noastre de a fi cei mai buni consultanți pentru nevoile lor financiare. Prin aceste măsuri succesive de creștere a dobânzilor la depozite reducem impactul negativ, indus de inflație și de creșterea prețurilor” a spus Andra Ion, director Planificare Financiară Personală la Raiffeisen Bank.

Dincolo de detaliile de fond, la această oră, cea mai mare dobândă de la Raiffeisen Bank este de 7% pe an pentru depozitele cu scadență la doi ani, în timp ce dobânda la depozitele pe un an este de 6,75%. De toate aceste oferte poți profita atât online, prin aplicațiile Raiffeisen Smart Mobile, cât și în bancă, fizic. Ca bonus, clienții au posibilitatea de a-și diversifica portofoliul de economii prin adăugarea unei componente investiționale (SmartInvest sau plăți recurente în fondul Ron Flexi) ce poate aduce un plus de randament, pe termen mediu și lung, în condițiile menținerii unui nivel de risc scăzut al investiției, datorită subscrierilor recurente.