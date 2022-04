Dacia, între una caldă și una rece: cifrele care îți arată realitatea constructorului de la Mioveni

Datorită prețurilor pe care le practică la autoturisme, Dacia se află într-o poziție privilegiată în piața din Europa. Asta nu înseamnă însă că trece printr-o perioadă bună, având în vedere că gigantul a trecut a trecut printr-o pandemie, iar criza de semiconductoare nu se va încheia prea curând.

Încercând să ofere câteva detalii despre situația actuală a brandului Dacia, în urmă cu câteva zile, Denil Le Vot a acordat un interviu pentru Automotive News. Ca referință, Le Vot este șeful diviziei Dacia – Lada din cadrul Renault Group. Oficialul a insistat pe faptul că, deși constructorul autohton continuă să fie afectat de criza semiconductoarelor, iar capacitatea de producție i-a scăzut semnificativ, stă foarte bine la comenzi.

Dacia, în cifre exacte

Conform spuselor lui Denis Le Vot, Dacia a pierdut aproximativ 100.000 de mașini din cauza crizei globale de circuite și semiconductori. În schimb, are peste 100.000 de comenzi din partea clienților ce urmează să fie livrate.

„Dacia a pierdut probabil în jur de 100.000 de mașini anul trecut, din cauza crizei. Dar în același timp, portofoliul nostru de comenzi a crescut cu aceeași cantitate. Aveam 37.000 de comenzi pe 1 ianuarie 2021, iar pe 1 ianuarie 2022 aveam mai mult de 130.000”, a Denis Le Vot. „Am putea spune că tot ceea ce am estimat că am pierdut, de fapt nu am pierdut. Avem doar clienți care așteaptă, chiar dacă nu suntem fericiți cu asta”, a adăugat oficialul.

Una peste alta, situația din piață pare să fie una favorabilă pentru Dacia, de aici și numărul foarte mare de comenzi. „Din toată criza, vedem că mașinile sunt tot mai scumpe, cu prețuri ale materiilor prime în creștere și cu cât se întâmplă mai mult acest lucru, tot mai mulți oameni vin la Dacia”, a concluzionat Le Vot. Singura problemă care nu pleacă nicăieri este că timpul de livrare este foarte mare pentru o mașină Dacia, între trei și patru luni, iar această valoarea trebuie micșorată semnificativ.