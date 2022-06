Vestea zilei de la Banca Transilvania: tranzacția fabuloasă care vizează toți clienții

Săptămâna se încheie cât se poate de bine pentru unul dintre cei mai mari și puternici jucători de pe piața bancară autohtonă. Este vorba despre Banca Transilvania și anunțul făcut de aceasta cu privire la finalizarea procesului de achiziție a Țiriac Leasing. Clienții au toate motivele de bucurie, instituția consolidându-și astfel poziția pe piața de profil.

Pentru început, trebuie notat că nu vorbim despre o tranzacție oarecare, ci despre o veritabilă premieră. Mai exact, avem în față prima achiziție BT a unei companii de leasing care nu face parte dintr-un grup financiar-bancar.

BT Leasing și Țiriac Leasing sunt companii de top pe piața de leasing din România, cu peste 20 de ani de activitate în domeniu, Țiriac Leasing fiind a treia companie de profil și prima companie de leasing independentă, achiziționată de Banca Transilvania, după Idea::Leasing și ERB Leasing.

„Tiriac Leasing activeaza pe piata de peste 20 de ani, timp in care a dezvoltat un portofoliu diversificat de produse de leasing, prezentand o specializare semnificativa si recunoscuta in sectorul auto, care va genera un aport relevant pentru Grupul Financiar Banca Transilvania. La data acestei tranzactii, Tiriac Leasing are active de 213 milioane de euro, finantand de-a lungul timpului peste 37.000 de clienti.

Compania de leasing din Grupul Financiar Banca Transilvania, BT Leasing (BTL), este la randul sau pe piata de peste 20 de ani, timp in care a sustinut peste 10.000 de clienti si a incheiat peste 20.000 de contracte, iar in 2018 a fuzionat cu ERB Leasing. BTL are active de 1,366 milioane de lei. In 2021, o alta companie de profil a intrat in Grupul BT, Idea::Leasing”, transmit reprezentanții BT.