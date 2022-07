Vestea proastă a zilei pentru șoferii de Dacia Spring: nici nu și-au luat bine mașina și sunt dezamăgiți

După ce că așteaptă aproape un an pentru a pune mâna pe un nou exemplar de Dacia Spring, foarte mulți șoferi au întâmpinat mai multe probleme cu autoturismul electric realizat sub brandul de la Mioveni.

Pe hârtie, Dacia Spring este mașina electrică perfectă. Are un preț accesibil, este prietenoasă cu mediul și e construită sub un brand autohton. Deși este asamblată în China, mulți români o văd aproape ca pe un gest de patriotism să se orienteze către achiziționarea ei. Realitatea este însă un pic mai complexă decât pare la prima vedere și foarte mulți șoferi au uitat repede să zâmbească după ce și-au cumpărat-o.

Dacia Spring, probleme semnificative

După câteva zile în care au simțit că au făcut o afacere atunci când s-au orientat către Dacia Spring, șoferii au început să se plângă de probleme la încărcare. În teorie, conform reprezentanților Dacia, problema cu pricina apare doar la unul dintr-o sută de exemplare. În practică, dacă este să ai ghinion…

Veștile proaste legate de Dacia Spring, încep însă cu prețul. Mașina electrică a ieșit pe piață cu o valoare de achiziție de 18100 de euro, iar acum se vinde cu 21.400 de euro. Chiar și așa, în 2021, nu mai puțin de 27.800 de exemplare au ajuns la șoferi, pe când în 2022, primele cinci luni din an au fost suficiente pentru 16.000 de livrări. Va fi interesant de observat dacă, după mediatizarea problemelor legate de încărcare, vor avea de suferit vânzările.

“Bună seara, a venit și buburuza mea! Am o problemă. Nu pot încărca mașina nici cu cablul casnic, nici cu cel de la stațiile de încărcare! Pur și simplu cuplează și merge un minut, după care decuplează și gata! Luni ma duc la reprezentanță! A mai pățit cineva așa ceva?”, se arată în comentariul unuia dintre posesorii mașinii de pe Facebook.

Nu a durat mult până când a rezonat un alt utilizator de Dacia Spring cu aceeași problemă. “Așa am pățit și eu, am mașina de 7 zile la ei la reprezentanță, a spus că trebuie să schimbe releul de încărcare.”, explică cineva pe Facebook. “Așa am pățit și eu. Am mers la ei și au făcut o resoftare. Mi-au spus că trebuie să schimbe încărcătorul de pe baterie (ar trebui să vină săptămâna asta) și foarte ciudat, acum îmi încarcă și nu am nicio problemă!”, a fost reacția altui șofer. “Da. Programează-te în service. Pe mine după o lună m-a programat“, a concluzionat un altul, conform ziare.com.

Dacia Spring, soluția problemei la încărcare

Șoferii de Dacia Spring se pare totuși că sunt destul de săritori și nu a durat mult până când au fost oferite mai multe recomandări:

„Ai încercat și o stație de încărcare? Sau e valabil doar la tine acasă?”, se interesează cineva.

„La 6 stații de încărcare, mâine vine platforma de la dealer!”, precizează autorul postării.

„Decuplează borna de la bateria de 12V câteva minute și recupleaz-o la loc. Verifică după.”

„Înainte să pui mașina la încărcat, verifică:

– că este pusă pe N (neutru)

– că frâna de mâna e trasă

– că nu e încuiată”

„Am tot văzut în postări că există o priză specială pentru mașinile electrice, am cerut și eu lămuriri dar nimeni nu mi-a răspuns.”

„Ridicați frâna de mână și o să încarce.”