Dacă deții un card Visa, ar trebui să te pui la curent cu noutățile care tocmai au fost anunțate de reprezentanții companiei.

Mai exact, trebuie să știi că Visa Acceptance Cloud (VAC), care marcheaza o noua etapa in modul in care companiile accepta plati de la clientii lor.

„Dupa succesul “Tap to Phone”, solutia de acceptare a platilor prin intermediul telefoanelor mobile, VAC va permite acceptatorilor, furnizorilor de servicii de plata, producatorilor de terminale POS si jucatorilor din industria IoT (Internet of Things) sa transfere in cloud software-ul de procesare a platilor incorporat in prezent in fiecare dispozitiv de acceptare, acesta devenind accesibil de oriunde.

Prin VAC, disponibila deja in sase zone geografice, aproape orice dispozitiv va putea fi transformat intr-un terminal de plata conectat in cloud, oferind acces la actualizari software simple, la date analitice robuste si la diverse servicii Visa. VAC este implementat prin intermediul centrelor de date Visa, prin urmare platforma ofera de asemenea cel mai inalt nivel de securitate a datelor”, transmit reprezentanții băncii.