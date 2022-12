Vestea dimineții de la Digi RCS RDS, gigantul face legea în România: ”motorul creșterii noastre”

Digi RCS RDS este cel mai important jucător din România pe piața de telecomunicații și, printr-o serie de decizii inspirate, continuă să întindă o mână de ajutor românilor vulnerabili cu tarife accesibile, prețuri modice la telefonie, internet și televiziune.

În cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc ieri, președintele grupului Digi RCS RDS a detaliat situația financiară a gigantului pe final de 2022, dar și o parte importantă din planurile pe anul viitor, mai ales în materie de prețuri. Conform calculelor oficiale, Digi RCS RDS va închide acest an cu venituri de aproximativ 1,5 miliarde de lei, similar cu 2021.

Digi RCS RDS, într-o perioadă foarte bună

„În 2022, prin creștere organică, am putut să înlocuim complet vânzarea operațiunilor din Ungaria și, până la finele anului, ne așteptăm la venituri de aproximativ 1,5 miliarde de euro, în linie cu rezultatul anului trecut, dar cu o piață mai puțin. A fost un an bun, un an în care clienții România și Spania, piețele pe care operăm, ne-au susținut. Am ajuns la peste 20 milioane de linii generatoare de venituri. Digi are 8,7 milioane de clienți de telefonie mobilă la nivel de grup, din care 4,7 milioane în România, 3,6 milioane în Spania și 400.000 în Italia”, a afirmat Serghei Bulgac.

Ca referință, pe zona de televiziune, Digi RCS RDS are aproximativ 5,4 milioane de abonați, toți din România. În ceea ce privește conectivitatea la internet, discutăm de nu mai puțin de 4,8 milioane de abonați, dintre care 4,1 milioane sunt în România, iar restul sunt aferenți pieței din Spania.

„Noi nu am majorat tarifele percepute clienților în acest an, nu avem de gând să le majorăm până la finele anului. Vom încerca să le menținem cât mai atractive serviciile noastre, cât mai accesibile din pespectiva prețului. Pentru 2023, vom încerca să nu majorăm tarifele. Nu putem promite că nu vom majora, nici Guvernul nu poate promite așa ceva”, a insistat șeful grupului Digi RCS RDS.

Pe zona de investiții, în 2022, Digi RCS RDS a cheltuit aproximativ 404 milioane de euro, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare parte din sumă s-a dus în România și Spania. „Vom închide anul 2022 pe partea de investiții cu o cifră similară anului 2021, când sumele destinate investițiilor s-au situat undeva la 560-570 milioane de euro. În ultimii 10 ani, 2102 – 2021, cifra investițiilor a depășit 3,4 miliarde de euro, din care 2,2 miliarde de euro în România. Investiția în rețea, în infrastructură este motorul creșterii noastre”, a spus Bulgac.