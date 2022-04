Utilizatorii de WhatsApp, vizați de un nou atac: la ce trebuie să fii atent, cum te protejezi

Încă o înșelătorie face ravagii pe WhatsApp, în ultima perioadă, iar experții în securitate au avertizat utilizatorii să fie atenți, pe viitor, astfel încât să nu „pice în această plasă”.

Noul atac vine direct pe adresa ta de e-mail și încearcă să te covingă să furnizezi parola contului tău de WhatsApp. Cu alte cuvinte, trebuie să fii atent la orice e-mail care nu pare trimis de o sursă oficială, în care vei găsi un mesaj vocal, urmat de un cod CAPTCHA.

Hackerii încearcă să te facă să crezi că, în realitate, mesaju este trimis către tine de o companie cu renume.

Dacă vei da click pe acel mesaj vocal, ai șanse reale să rămâi fără contul tău de WhatsApp, cât ai zice „CAPTCHA”.

În mod evident, deși compania deținută de Meta a făcut eforturi considerabile să înlăture orice tentativă de fraudă, se pare că i-au mai scăpat unele lucruri, așadar mai bine de 27.000 de conturi au fost atacate în acest fel.

În special, accentul s-a pus pe cei care dețin adrese de e-mail care folosesc Microsoft Office 365 și Google Workspace.

Ca să eviți astfel de situații, ai face bine să folosești funcția „multiple factor authentication”.

Ba mai mult, atunci când primești un e-mail, încearcă să analizezi eventualele greșeli gramaticale din textul primit. Un e-mail oficial nu va conține niciodată astfel de greșeli, întrucât, înainte de a fi trimis, textul este trecut prin fața mai multor ochi vigilenți.

De ce s-au înmulțit, în ultima perioadă, atacurile pe WhatsApp

Cu toate că atacurile pe WhatsApp (și nu numai) au existat mereu, trebuie să recunoaștem că, în ultima perioadă, ele s-au înmulțit. Se bănuiește că asta ar avea o legătură cu războiul din Ucraina, cu toate că o legătură directă cu Rusia nu a putut fi dovedită, până în acest moment.

Chiar și așa, s-a descoperit că unele dintre adresele de e-mail folosite în atacuri sunt conectate direct cu site-ul Center for Road Safety of the Moscow Region.