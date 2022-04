Ursula von der Leyen discută cu Volodimir Zelenski, la Kiev. UE pregătește al cincilea pachet de sancțiuni pentru Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea discuții vineri la Kiev cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean Sergii Nykyforov la televiziunea națională. Președintele Ucrainei a spus că orice alte detalii ale discuțiilor nu vor fi anunțate din motive de securitate.

Un purtător de cuvânt al Uniunii Europene a declarat marți că principalul diplomat al UE, Josep Borrell, va călători și el la Kiev săptămâna aceasta.

Vorbind în Parlamentul European, miercuri, președinta Comisiei Europene a amintit evenimentele recente, în special, brutalitatea ocupanților ruși din Bucha.

People everywhere in the EU have rolled up their sleeves to help our Ukrainian friends.

Here, the Polish people are amazing.

This is why @JustinTrudeau and I are convening the #StandUpForUkraine pledging event in Warsaw.

The brave people of Ukraine deserve all our solidarity. pic.twitter.com/iqLWWChc1D

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2022