Următorul summit NATO se va ține la granița Rusiei. Data a fost publicată

Următorul summit NATO va avea loc, în perioada 11-12 iulie, anul viitor, la Vilnius, capitala Lituaniei. Anunţul a fost făcut, miercuri, de către secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg. În cadrul reuniunii, liderii blocului militar occidental vor decide noi măsuri pentru consolidarea apărării pe flancul estic.

Lovitură dură pentru Putin: Următorul summit NATO va avea loc la granița Rusiei

„Sunt bucuros să vă anunț că următoarea reuniune a șefilor de stat și de guvern din țările NATO va avea loc la Vilnius, în perioada 11-12 iulie 2023”, a transmis Jens Stoltenberg.

Anunțul făcut de Jens Stoltenberg

Următoarea reuniune a NATO, care va avea loc la Vilnius, capitala Lituaniei, se va desfășura în perioada 11-12 iulie 2023, a spus secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, pe site-ul Organizației Nord-Atlantice.

„Ne confruntăm cu cel mai complex și imprevizibil mediu de securitate de la Războiul Rece încoace. Reuniunea de la Vilnius va fi o ocazie pentru șefii de stat și de guvern aliați de a conveni asupra unor noi măsuri de consolidare a descurajării și a apărării noastre și de a revizui creșterile semnificative ale cheltuielilor pentru apărare, precum și de a continua sprijinul nostru pentru Ucraina”, a explicat el.

Într-o epocă a creșterii concurenței strategice, subliniază șeful NATO, legătura transatlantică dintre Europa și America de Nord în cadrul Alianței continuă să fie esențială pentru securitatea miliardului nostru de cetățeni.

„Sunt recunoscător Lituaniei pentru găzduirea summitului nostru. Lituania este un aliat vital al NATO. Ca gazdă a unui grup de luptă multinațional, Lituania contribuie la asigurarea unei descurajări și apărări puternice pentru întreaga Alianță. Aștept cu nerăbdare un summit de succes la Vilnius, în iulie 2023”, a menționat Stoltenberg.

Cine ar putea fi noul șef al alianței occidentale?

Așadar, sunt așteptate noi decizii la summitul NATO de la Vilnius, primul după șapte ani pe flancul estic al blocului militar occidental, după cel de la Varșovia (2016), și primul din zona baltică, după cel de la Riga (2006).

Pe agenda reuniunii ar putea să figureze și desemnarea unui nou secretar general, după ce mandatul lui Jens Stoltenberg (scadent la 30 septembrie 2022) a fost prelungit cu încă un an din cauza războiului din Ucraina. Recent, The New York Times a scris că printre protagoniștii la succesiunea NATO se numără Chrystia Freeland, vicepremier și ministru canadian de Finanțe, ministrul britanic al Apărării, Ben Wallace, sau premierul Estoniei, Kaja Kallas.