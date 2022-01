Unde se vor duce, de fapt, banii tăi din contribuții în 2022: nu în investiții, așa cum ți s-a promis

Cu toții am intrat în noul an cu gândul că vom asista la o reînviere a economiei naționale, susținută de investiții în toate domeniile de activitate, care să ne ajute să prosperăm în viitor. Ei bine, poate că nu ar trebui să ne mai facem prea multe planuri în acest sens, pentru că statul are de dat bani frumoși pentru a acoperi alte neajunsuri.

De exemplu, o sumă uriașă de bani se va duce de la stat către decontarea concediilor medicale.

Ar fi vorba, din estimările analiștilor, de aproximativ un miliard de euro pentru concediile medicale pe care și le-au luat românii în anul care tocmai s-a încheiat. Vorbim despre o creștere uriașă, cu nu mai puțin de 40%, prin comparație cu nivelul înregistrat în 2020, primul an al pandemiei de coronavirus.

Majoritatea dintre acestea au fost justificate de infectarea cu noul coronavirus și, din păcate, nu sunt vești bune cu privire la evoluția epidemiologică nici pentru anul în curs.

Pandemia Covid continuă să pună presiune pe banii publici

Din cauza numărului tot mai mare de infectări cu noul coronavirus, bugetul național este din nou pus sub presiune.

Se așteaptă ca numărul celor ce solicită concedii medicale să ajungă la 60.000 pe săptămână.

Mai exact, dacă la debutul pandemiei au fost acordate peste 48,000 de certificate de concediu medical, în valul 4 numărul acestora a ajuns aproape de 190.000, iar numărul este în creștere.

Desigur, fenomenul nu este unul unicat în țara noastră, fiind vorba despre o pandemie globală ce aduce provocări de acest tip tuturor statelor lumii. În Spania, de exemplu, situația e chiar mult mai critică decât la noi. Autoritățile de la Madrid au pierdut deja aproximativ trei miliarde de euro către această gaură neagră, iar evenimentele pandemice sunt în plină desfășurare, deci pagubele de acest tip vor avea proporții și mai mari, la finele pandemiei, atunci când el va veni.