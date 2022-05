Un consilier al lui Volodimir Zelenski face declarații surprinzătoare. Oleksii Arestovici a dezvăluit că Securitatea ucraineană a descoperit un grup de agenți trimiși de la Kremlin care aveau activitate în Ucraina.

Forțele ruse s-au infiltrat în Statul Major al armatei lui Zelenski. Ce spun autoritățile ucrainene

Printre aceștia s-ar afla și un spion care s-a infiltrat inclusiv în Statul Major al armatei. Reprezentantul lui Zelenski nu a făcut publice mai multe date despre numărul total al intrușilor, însă a menționat că unul dintre ei lucra la Statul Major al armatei din Ucraina. Spionul a fost demascat şi arestat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

„Tovarăşii trebuiau să doboare un avion de pasageri deasupra Rusiei sau Belarusului şi apoi să spună că Ucraina este cea responsabilă”, a explicat Arestovici.

Agenții ruși ar fi avut în plan să utilizeze un lansator portabil de rachete sol-aer Stinger din stocurile ucrainene.

„Aceştia plănuiau să obţină lansatorul prin intermediul unor voluntari ucraineni, iar pentru a le câştiga încrederea le-au oferit informaţii reale despre mişcări de trupe ruseşti, dezvăluindu-le coordonatele din teren ale mercenarilor ceceni ai lui Ramzan Kadîrov”, a declarat Arestovici.

De altfel, oficialii străini au transmis la finalul săptămânii trecute că a fost finalizată o operațiune speicală în care s-a destructurat un grup de sabotaj.

„Agenţi ai Statului Major al armatei ruse pregăteau un atac terorist vizând doborârea unui avion de pasageri deasupra teritoriului Rusiei sau Belarusului. Invadatorii intenţionau să acuze apoi, fără temei, Ucraina şi pe partenerii noştri de atacarea avionului de pasageri”, au declarat reprezentanții.

De altfel, Franța a expulzat șase spioni ruși care operau sub acoperirea ambasadei ruse de la Paris şi „ale căror activităţi s-au dovedit contrare intereselor naţionale”. Acțiunea a avut loc în urmă cu câteva săptămâni potrivit declarațiilor făcute de ministrul Afacerilor Externe.