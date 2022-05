Un nou serial inspirat de Anne Rice, la orizont: ce știm, până acum, despre Mayfair Witches

Viitorul serial Mayfair Witches, de la AMC, arată deja fantastic din mai multe puncte de vedere și e inspirat de cartea scrisă de Anne Rice.

Seria va relata povești din cele trei cărți Mayfair Witches, scrise de Anne Rice, iar ideea acestui serial continuă să devină din ce în ce mai incitantă cu fiecare știre care apare în presă.

Două dintre cele mai importante personaje ale cărții, Rowan și Lasher, au fost repartizate deja către doi actori foarte buni: Alexandra Daddario va juca rolul lui Rowan, iar Jack Huston îi va da viață lui Lasher. Trebuie amintit că sunt ambele personaje sunt favorite ale fanilor, așadar cei doi actori au o misiune grea spre imposibilă. Dar, având în vedere că ambii sunt mai mult decât capabili să facă față provocărilor, deznodământul s-ar putea să fie, totuși, unul pozitiv.

Despre ce este vorba în Mayfair Witches, de Anne Rice

Dr. Rowan Mayfair este un neurochirurg talentat din San Francisco, California. Când mama ei, pe care nu o cunoaște chiar atât de bine, Deirdre Mayfair, moare în New Orleans, ea începe să afle detalii despre familia din care face parte.

În paralel, Michael Curry este un antreprenor specializat în restaurarea caselor vechi ce visează la copilăria sa din New Orleans, tânjind să se întoarcă acolo. Rowan realizează treptat că are puterea extrasenzorială de a salva sau de a lua vieți. Michael se îneacă, dar ea îl reînvie, experiența morții aparente declanșând în el o nouă și nedorită abilitate de clarviziune. Michael și Rowan se îndrăgostesc, iar când el decide să se întoarcă în New Orleans, ea îl urmează pentru a afla secretele trecutului ei.

Din distribuția Mayfair Witches, de la AMC, mai fac parte, de asemenea, Harry Hamlin, Annabeth Gish, Tongayi Chrisu, Beth Grant, Erica Gimpel și Jen Richards.

Încă nu avem o dată de lansare pentru viitorul serial inspirat de scrierile lui Anne Rice, însă până atunci nu ne rămâne altceva de făcut decât să îl așteptăm, debordând de entuziasmul specific.