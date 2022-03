Un nou gigant intră în România și face minuni pentru economia locală: cât de mare este investiția

Dirk Harbecke, reprezentantul companiei Rock Tech Lithium, a declarat după semnarea memorandumului că se vor crea 700 de noi locuri de muncă, atât în mod direct cât şi indirect, în prezent căutându-se o locaţie pentru construcţia fabricii.

„UE va folosi pe scară larga mașini electrice si este de nevoie de baterii Litiu-Ion, investiția anunțată contribuie la asigurarea independenței României.”

Fabrică este de așteptat să producă hidroxid de litiu anual pentru bateriile a 500.000 de mașini electrice.

”Investiția va asigura independența României”

”Practic, am semnat azi acest memorandum în numele Guvernului României. Lucrăm la el de peste un an de zile. Am fost în contact cu compania încă din Guvernul trecut, condus de Florin Cîţu, când a fost aprobat acest memorandul, dacă nu mă înşel, în luna octombrie. Sunt foarte bucuros că România va intra pe harta marilor producători de componente pentru baterii, pentru că nicio baterie nu poate funcţiona fără litiu. Practic, aceste două rafinării care vor fi construite în Europa vor face această pulbere de litiu, una în Germania, una în România. Litiul este o resursă energetică. Nu vorbesc în acest moment de o exploatare a litiului din România, ci vorbim de litiul adus de la minele din Canada. Dar România va beneficia de o investiţie de 400 milioane euro, locuri de muncă şi va fi pusă pe harta producătorilor de baterii electrice”, a declarat luni ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Rock Tech Lithium a fost fondată în 1996 și este o companie de dezvoltare a litiului cu sediul în Canada. Potrivit Reuters, compania avea intenții să construiască în Europa o capacitate de conversie a hidroxidului de litiu, care urmărește să transforme materia primă de litiu din roci dure într-o substanță chimică utilizată în mod obișnuit în industria bateriilor.