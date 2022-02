Un fotograf timișorean sfidează limitele răbdării: cât a așteptat pentru fotografia perfectă

Fotografie este, prin definiție, o meserie nobilă. Ea reușește, prin naturalețea ei, să se comporte ca o veritabilă mașină a timputului. Odată ce un moment a fost fotografiat, el are darul de a rămâne încremenit în timp pentru vecie.

Tocmai din acest motiv, fotografii așteaptă și ani întregi momentul oportun pentru a obține fotografia perfectă, cea care să se dovedească a fi nemuritoare.

Este și cazul fotografului timișorean, Răzvan Vitionescu.

Fotograful care a așteptat zece ani pentru un cadru cu adevărat special

Răzvan Vitionescu, un cunoscut fotograf din Timișoara, a publicat recent pe contul său de Facebook o imagine senzațională ce înfățișează Masivul Retezat, flancat de Catedrala Mitropolitană din oraș. Pentru această fotografie, el a mărturisit că a utilizat un aparat foto full frame Nikon D750, pe care a atașat un teleobiectiv (obiectiv de distanță) de la Sigma, cu o focală de 150-600 mm, cea folosită de el fiind maxima.

Ineditul situației nu este reprezentat musai de echipamentul folosit de fotograf, ci de împrejurările în care acesta a realizat fotografia. Conform propriilor declarații, bărbatul a închiriat o macara care l-a urcat la o distanță de 20 de metri. Ba mai mult, Răzvan Vitionescu ar fi așteptat mai bine de 10 ani pentru a obține această fotografie. În încheiere, el a promis că, pe viitor, va publica și alte imagini din această serie.

„Fotografie istorica pentru Timisoara! Masivul Retezat in spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara!!! Pentru aceasta fotografie am folosit Nikon D750 cu teleobiectivul Sigma 150-600mm C @ 600mm, am inchiriat o macara care m-a ridicat la 20 m inaltime de undeva de la marginea orasului si am asteptat 10 ani momentul acesta! Vor urma multe tone de fotografii si filmulete epice, unice”, a scris fotograful Răzvan Vitionescu, pe contul său de Facebook.

Mesajul complet poate fi citit aici:

„Vreau să documentez cât mai bine munţii din ţara noastră, dar şi peisaje urbane şi rurale, portrete, siluete la lumina lunii, cam tot ce ţine de fotografie de peisaj artistic şi de portret”, a mai spus Vitionescu, de data aceasta pentru „Adevărul”.