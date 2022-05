Un colonel rus a recunoscut că armata lui Putin nu are șanse în fața ucrainenilor

Un înalt oficial rus dă peste cap toată propaganda făcută de Kremlin. Acsta spune că armata lui Putin a rămas fără muniție, iar armele pe care aceștia le au sunt deja depășite și nu se pot compara cu ajutorul NATO folosit de trupele lui Zelenski.

Generalul rus Mihail Hodarionok a făcut dezvăluirile surprinzătoare chiar la televiziunea rusă de propagandă.

Curajul oficialului rus a uimit pe toată lumea, iar discursul lui s-a viralizat imediat pe rețelele de socializare.

Armele Rusiei pentur război sunt foarte învechite și se află într-o stare jalnică, a spus colonelul Hodarionok, explicând ce s-ar întâmpla , de fapt, dacă Putin ar ordona mobilizarea generală.

„Să ne imaginăm că bat tobele, că începe fanfara să cânte, și e declarată mobilizarea generală. Presupunând că începe mobilizarea, cât de repede am putea avea primul regiment de avioane de luptă? Am reuși, probabil, până la Anul Nou. Nu avem rezerve, nu avem avioane, și nici piloți. Așa că mobilizarea n-ar fi de mare ajutor. Dacă am ordona în seara asta construirea de vase noi de luptă, cât de repede l-am avea pe primul? În doi ani! Asta e treaba cu mobilizarea.

Dacă am stabili ca țintă formarea unei noi divizii de tancuri, în cât timp ar fi gata? Aș spune că ne-ar lua cel puțin 90 de zile. Să trimiți (pe front) militari cu armament de pe vremuri într-un război din secolul 21, ca să lupte împotriva armamentului de standard NATO, nu ar fi un lucru înțelept.

Bineînțeles, trebuie să acoperim pierderile în termeni de personal, armament și echipamente, dar asta ar trebui să se facă prin companii industriale care produc echipamente moderne, avansate. Mobilizarea nu ar rezolva aceste probleme” a recunoscut colonelul rus.