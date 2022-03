Ucrainenii pleacă masiv din țară. Peste un milion de oameni au fugit din calea războiului

De la începutul invaziei ruse, în urmă cu o săptămână, peste un milion de ucraineni au fugit din calea războiului, ajungând în țările vecine, a declarat joi Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiaţi, Filippo Grandi. „În doar şapte zile, am asistat la exodul a un milion de refugiaţi din Ucraina către ţările vecine“, spune acesta. Mai multe detalii, în rândurile de mai jos.

Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) a confirmat aseară că peste un milion de ucraineni și-au părăsit casele de la începutul invaziei în Ucraina. Majoritatea ucrainenilor și-au căutat refugiu în țările vecine, cei mai mulți dintre ei ajungând în Polonia, Ungaria, Moldova și Slovacia.

Polonia – 505.582;

Ungaria – 139.686;

Moldova – 97.827;

Slovacia – 72.200;

România – 51.261;

Rusia – 47.800;

Belarus – 357.

Alte 88.147 de persoane au fugit din calea invaziei în alte state europene, a anunțat Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați.

Miercuri, Adunarea Generală a ONU a adoptat, cu o majoritate covârșitoare, o rezoluţie care „cere ca Rusia să înceteze imediat utilizarea forţei împotriva Ucrainei“. În total, 141 de țări au susținut rezoluția, cinci au votat împotrivă și 35 s-au abținut.

Pe teren, forțele ruse continuă înaintarea, cucerind, printre altele, un mare oraș din sudul țării – Herson. Informația a fost validată și de Moscova și de Ucraina.

Miercuri, parașutiștii ruși au aterizat la Harkov, al doilea oraș ca mărime al țării, care a fost supus bombardamentelor timp de câteva zile.

Numărul persoanelor ucrainene care fug din Ucraina, din calea invaziei ruse, a depășit un milion miercuri, cel mai rapid exod de refugiați din acest secol, a spus ONU. Evacuarea în masă a putut fi observată în Harkov, unde locuitorii, disperați să scape de obuze și bombe căzute, s-au îmbulzit în gara orașului și au început să se urce pe trenuri, neștiind încotro se vor îndrepta acestea.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.

For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022