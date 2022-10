Ucraina nu exclude un nou asalt al rușilor asupra Kievului: „Acum suntem mult mai bine pregătiți”

Generalul-locotenent ucrainean Serhii Naiev și-a exprimat opinia cu privire la posibilitatea celei de-a doua ofensive a armatei ruse la Kiev. Oficialul militar nu exclude acest scenariu, dar susține că forțele Ucrainei sunt mult mai bine pregătite acum decât la începutul invaziei. Comandantul transmite că Moscova ar avea nevoie de 2-3 luni pentru a modela o astfel de forță.

În același timp, generalul de armată a subliniat că metropola Kiev este mai bine protejată acum decât era înainte de invazia din 24 februarie. Naiev a mai spus că Belarus s-ar putea alătura războiului din Ucraina „când va primi un astfel de ordin de la Federația Rusă”.

Anterior, la începutul lunii august, comandantul ucrainean i-a asigurat pe cetățeni că militarii ruși nu vor ataca iar Kievul, deoarece Forțele Armate ale Ucrainei sunt acum mult mai bine pregătite pentru o posibilă ofensivă.

„Am analizat acțiunile anterioare ale rușilor pe frontul de la Kiev și, după ce am studiat această experiență, am oferit un răspuns adecvat. Pozițiile defensive sunt situate exact în locurile cu cea mai mare probabilitate de ofensivă a forțelor ruse. Am creat un sistem cu arme și artilerie care va putea învinge inamicul în apropierea formațiunilor sale de luptă. Sunt sigur că rușii nu vor mai avansa pe acest front. Facem tot posibilul pentru ca această încredere să fie reală”, spunea Serhii Naiev.