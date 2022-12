Ucraina ia măsuri împotriva unui atac din Belarus. Surpriza pregătită pentru Lukașenko dacă intră în război

Armata ucraineană s-a pregătit pentru o eventuală intrare în război a Belarusului, aliatul Rusiei, care a stat departe, până în prezent, de o participare activă la conflict. Un reportaj CNN dezvăluie cum forțele Kievului au săpat tranșee la frontiera belaruso-ucraineană și le-au fortificat. De asemenea, președintele Volodimir Zelenski a trimis la graniță un număr semnificativ de militari, în perspectiva deschiderii unui nou front.

„Tocmai am ajuns la baza militară ucraineană aflată lângă granița cu Belarus, unde vom vedea fortificațiile construite de armată pentru a se proteja de o potențială invazie rusă venită la sol. La câțiva kilometri distanță, în țara vecină, Belarus, are loc o desfășurare amenințătoare de forțe: trupele ruse şi belaruse participă la exerciții militare comune, așa cum au făcut-o și la începutul acestui an, chiar înainte de invazia în Ucraina”, relatează jurnalistul Will Ripley.