Ucraina a atacat din nou Rusia, Moscova confirmă. Imagini publicate de ruși cu pagubele suferite VIDEO

Mai multe explozii s-au auzit, în noaptea de luni spre marți, în orașul rus Klințî și satul Klimovo din regiunea Briansk (vestul Rusiei). Guvernatorul regional Alexander Bogomaz a precizat că armata ucraineană a lansat un atac cu rachetă asupra orașului care găzduiește o bază militară. Potrivit oficialului rus, nu s-au înregistrat victime.

Proiectilul tras de Ucraina a fost distrus de sistemele rusești de apărare aeriană, dar fragmentele sale au căzut pe teritoriul zonei industriale, a mai spus Bogomaz.

Orașul Klințî se află la 60 de kilometri de granița cu Ucraina. Acolo trăiesc aproximativ 60.000 de oameni. Iar localitatea Klimovo este situată la 30 de kilometri de frontieră și găzduiește un aerodrom militar.

