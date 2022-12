Ubisoft vrea să te ajute: ce se întâmplă cu cei care folosesc Stadia

Le vei putea transmite în flux prin GeForce Now sau Luna.

După ce Google a anunțat oprirea Stadia la începutul acestui an, Ubisoft a spus că va ajuta utilizatorii să-și transfere achizițiile pe computer. Am primit mai multe detalii astăzi, deoarece editorul spune că va oferi versiuni gratuite pentru PC ale tuturor jocurilor Ubisoft cumpărate de pe Stadia. Editorul are și alte avantaje pentru a face tranziția cât mai lină posibil pentru utilizatorii abandonați ai platformei Google.

Oricine a cumpărat jocuri Ubisoft pe Stadia ar trebui să vadă că versiunile pentru PC ale acestor jocuri apar în conturile lor Ubisoft Connect fără costuri suplimentare.

Dacă conturile tale Stadia și Ubisoft nu sunt încă conectate, conectează-le înainte ca Stadia să se închidă pe 18 ianuarie pentru a obține jocurile pentru PC. În plus, dacă ai jucat jocuri Ubisoft cu progresie încrucișată, îți poți relua progresul pe computer de unde ai rămas pe Stadia.

O măsură bună

Ubisoft spune că orice monedă virtuală necheltuită nu se va transfera. Totuși, dacă îl folosești în Stadia înainte de 18 ianuarie, articolele achiziționate vor fi mutate pe computer (dar numai pentru jocurile care acceptă progresia încrucișată).

Între timp, jucătorii Stadia care s-au abonat la Ubisoft+ Multi-Access vor primi un e-mail în care le va spune cum să se înscrie direct pe site-ul Ubisoft+.

Ca bonus, abonații vor primi și o lună gratuită de Ubisoft+. Editorul notează că rezidenții din SUA pot continua să transmită jocuri Ubisoft+ prin Amazon Luna, iar cei care locuiesc în altă parte vor primi o reducere la Ubisoft+ Multi-Access timp de șase luni. În plus, dacă ai cumpărat sau te-ai abonat la orice conținut Ubisoft pe Stadia, vei primi o lună gratuită de GeForce Now Priority.

Beneficiile se adaugă rambursărilor Google pentru toate achizițiile de jocuri, așa că jocurile Ubisoft pentru PC sunt un premiu de consolare gratuit.