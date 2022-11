Vești bune pentru fanii Ubisoft: unde o să poți juca seria Assassin’s Creed

Este oficial, Ubisoft revine pe Steam.

La două săptămâni după descoperirea datelor de backend care indică revenirea Ubisoft pe Steam, acum este oficial: revenirea va începe cu Assassin’s Creed Valhalla, care va debuta pe magazin în decembrie. 6.

În afara propriului magazin online, Ubisoft este un editor exclusiv Epic pe PC de la începutul anului 2019. Acesta a păstrat lansări mari, inclusiv The Division 2, Far Cry 6, Ghost Recon Breakpoint, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Extraction și, bineînțeles, Valhalla de Steam, care este de departe cel mai popular magazin digital pentru jucătorii de pe computer.

„Evaluăm în mod constant cum să aducem jocurile noastre către diferite audiențe oriunde s-ar afla, oferind în același timp un ecosistem consistent de jucători prin Ubisoft Connect”, a spus Ubisoft într-o declarație trimisă lui PC Gamer. „Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 și Roller Champions se numără printre titlurile Ubisoft care vor fi lansate pe Steam”.

De ce se întoarce Ubisoft

Ubisoft nu a dat nicio indicație cu privire la motivul pentru care a ales acum să se întoarcă la Steam, dar o interpretare este că aceasta semnalează sfârșitul luptei marilor editori împotriva Steam și, mai precis, a procentului de 30% din vânzări pe care îl cere. Ubisoft se alătură celor de la Microsoft, Electronic Arts și Activision ca editori majori care au venit sau s-au întors pe Steam după ce s-au implicat în aventuri solo. Valve nu a clipit în timpul absenței lor, iar Steam rămâne platforma dominantă de distribuție digitală pentru jocurile pe computer – locul în care vrei să fii dacă ești un mare editor care dorește să vândă niște jocuri. Și odată cu sezonul sărbătorilor, nu există un moment mai potrivit pentru Ubisoft să capitalizeze de pe urma lui joc Assassin’s Creed care are acum, în caz că ai uitat, vechi de câțiva ani.

Ca și în magazinele Epic și Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla pe Steam va fi disponibil în patru ediții — standard, deluxe, Ragnarok și complete — fiecare oferind un amestec diferit de lucruri bonus, inclusiv pachete de conținut, expansiunea Dawn of Ragnarok și permis de sezon. După cum se arată în declarația Ubisoft, Valhallla va continua să folosească, de asemenea, clientul Ubisoft Connect.

Anno 1800 și Roller Champions nu sunt listate momentan pe Steam, iar datele de întoarcere pentru ele nu au fost anunțate.