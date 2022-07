Ubisoft Forward, un eveniment dedicat jocurilor companiei: când va avea loc, ce jocuri vor fi prezentate

Ubisoft Forward vine în septembrie, cu un aperitiv în această săptămână.

Pentru un studio cu o grămadă de jocuri majore în lucru în orice moment, Ubisoft sigur nu ne-a spus prea multe despre ele în ultimul an. Nu a participat la E3 luna trecută, nu au existat trailere sau anunțuri de la Ubisoft la The Game Awards în decembrie și chiar și prezentarea Ubisoft Forward din 2021 a fost destul de dezamăgitoare.

Anul trecut am primit un trailer pentru Avatar: Frontiers of Pandora, dar restul prezentării au fost doar datele de lansare ale jocurilor despre care știam (Riders Republic, Just Dance și Rainbow Six Extraction), Far Cry 6 și Assassin’s Creed Valhalla DLC.

Cea mai mare știre de la Ubisoft, sincer, a fost o scurgere de informații din luna următoare, care dezvăluia că s-ar lucra la un Assassin’s Creed online, numit Assassin’s Creed Infinity.

Un eveniment așteptat

Sper că vom avea mai multe de mestecat în această vară, deoarece datele pentru Ubisoft Forward 2022 au fost în sfârșit anunțate. În primul rând este un aperitiv pe 7 iulie, cu o „privire în profunzime” la Skull and Bones, jocul multiplayer cu pirați de la Ubisoft, amânat în mod repetat, care, probabil, va apărea înainte de sfârșitul anului.

Felul principal nu are loc până pe 10 septembrie, când Ubisoft își va prezenta vitrina completă. Nu există încă detalii, din păcate, cu anunțul care spune că prezentarea „va dezvălui actualizări și știri despre mai multe jocuri și proiecte de la echipele Ubisoft din întreaga lume”.

Sunt cu siguranță multe despre care aș vrea să aud. În afară de Assassin’s Creed Infinity, există multe curiozități legate de unele jocuri cum ar fi The Division: Heartland (ultima actualizare am primit-o ca urmare a unei scurgeri de informații și dacă remake-ul Splinter Cell va fi lansat curând.

O să plusez și îndrăznesc să mă gândesc chiar și la o mențiune despre Beyond Good and Evil 2, care a fost în dezvoltare de peste un deceniu.