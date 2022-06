Uber versus Bolt – cine este mai bun la făcut bani

Serviciile de ride sharing de tipul Uber sau Bolt au câștigat teren cu nemiluita, în ultima perioadă, la noi în țară, ceea ce a înfuriat comunitatea de taximetriști, în repetate rânduri.

În mare, Uber, Bolt, dar și alte companii asemenea (puține), s-au remarcat prin eficiență, un preț mult mai just per călătorie, dar și siguranța faptului că știi de dinainte cât anume ai să plătești la sfârșitul cursei. În plus, umblă vorba prin târg că șoferii serviciilor de ride sharing ar fi mult mai amabili decât șoferii din taxi, întocmai datorită sistemului de notare din aplicație. Cu alte cuvinte, aceștia se simt motivați să prezinte un comportament decent față de client, de vreme ce contrariul s-ar putea „să-i coste”.

Ce se întâmplă, în prezent, cu Uber și Bolt – care dintre ele deține supremația pe piața de profil

Ce-i drept, atunci când vorbim despre taximetrie de orice fel, absolut toți operatorii au înregistrat pierderi în perioada pandemiei, din motive evidente.

Referitor la cei mai puternici competitori, Uber și Bolt, trebuie să menționăm că, cel puțin în cazul primului, afacerile au înregistrat scăderi semnificative anul trecut, comparativ cu anul 2020, spre exemplu. Uber BV Filiala București SRL a raportat o cifră de afaceri de 8,43 de milioane de lei, cu o scădere dramatică de aproximativ 40%.

La polul opus se află Bolt care, conform unui bilanț pe care compania l-a depus la Ministerul de Finanțe, a înregistrat o creștere de peste 51%, față de 2020, cu venituri de 47,74 de milioane de lei, comparativ cu Uber care a bifat 411.572, în 2021.

Lucrurile stau similar și atunci când vorbim despre angajații celor două companii, Bolt luând fața Uber, la noi în țară.

Există, de asemenea, o altă companie care practică servicii similare, pe numele ei Free Now, însă, cel puțin în momentul de față, nu se cunosc detalii referitoare la activitatea financiară, iar situația acesteia, la noi în țară, este în „coadă de pește”.