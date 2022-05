Trupele ucrainene au dat o nouă lovitură în Marea Neagră. Una dintre cele mai mari nave cu rachete rusești, bombardată în apropiere de Insula Șerpilor

Armata ucraineană ar fi dat o lovitură importantă. Militarii ar fi bombardat o navă de război a Kremlinului. Aceasta a fost surprinsă în flăcări, în Marea Neagră, lângă Insula Șerpilor.

Potrivit primelor informații, ar fi vorba despre fregata Amiral Makarov, din clasa Amiral Grigorovici, a Flotei marinei ruse din Marea Neagră. O amplă operațiune de salvare a fost demarată de la primele ore ale dimineții. Mai multe avioane și nave de salvare au acționat la fața locului. Toată acțiunea este supravegheată cu atenție de drone specializate americane.

Lovitura ar fi fost dată de rachete anti-navă ucrainene în largul portului Odesa.

Flota lui Ptuin din Marea Neagră a rămas doar cu trei nave de luptă de suprafață importante, după lovitura dată crucișătorului de rachete Moskva. Cea mai bună dintre acestea ar putea fi noua fregată de rachete Amiral Makarov.

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP #Ukraine pic.twitter.com/pE6OKo9Sek

— Liveuamap (@Liveuamap) May 6, 2022