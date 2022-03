Trupele ruse și-au călcat propriul comandant cu tancul. Șapte generali ruși au fost uciși în războiul din Ucraina VIDEO

Oficialii occidentali au declarat că ei cred că un comandant rus a fost călcat de forțele răzvrătite în timpul luptelor din Ucraina, într-un semn a ceea ce au descris ca fiind „provocările morale” cu care se confruntă forțele invadatoare.

Aceștia au subliniat – și au repetat – rapoartele de la începutul acestei săptămâni ale unui jurnalist ucrainean, potrivit cărora un colonel a fost călcat de un tanc. Unele rapoarte au spus că acesta ar fi murit din cauza rănilor suferite.

Un oficial a declarat că ei cred că comandantul brigăzii a fost „ucis de propriile sale trupe” ca „o consecință a dimensiunii pierderilor suferite de brigada sa” în luptele acerbe.

Ukrainian journalist Roman Tsymbaliuk: A Russian soldier ran over his commanding officer, Colonel Yuri Medvedev, with his tank “to protest the huge number of losses they have suffered”. Putin’s in deep sh*t if his soldiers are turning on their commanders. pic.twitter.com/noGHVx0rPz

