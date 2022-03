Trupele lui Putin încercuiesc Kievul. Ucrainenii din capitală sunt rugați să se îndrepte spre adăposturile pentru raiduri aeriene

Forțele ruse vor lovi obiectele Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și al celui de-al 72-lea Centru pentru Informații și Operațiuni Psihologice (PSO) din Kiev, a avertizat marți Ministerul rus al Apărării.

Trupele lui Putin încercuiesc Kievul

„Pentru a contracara atacurile informaționale împotriva Rusiei, forțele ruse vor lovi obiectele tehnologice ale SBU și al celui de-al 72-lea Centru PSO principal din Kiev. Îndemnăm cetățenii ucraineni implicați de naționaliștii ucraineni în provocări împotriva Rusiei, precum și locuitorii Kievului care locuiesc în apropiere. stații de releu, să-și părăsească locuințele”, a spus Ministerul rus al Apărării. „Principalele eforturi ale ocupanţilor se concentrează pe încercuirea Kievului”, a notat și armata ucraineană în raportul său de dimineaţă.

Sirenele de alertă aeriană au răsunat de mai multe ori după miezul nopţii de joi spre vineri, iar civililor li s-a transmis să se îndrepte rapid spre adăposturile pentru raiduri aeriene. Conform autorităţilor ucrainene, trupele ruse s-au retras de la aeroportul Gostomel, fiind punct strategic important aflat la nord-vest de Kiev.

În plus, autorităţile de la Kiev au anunţat că oraşul-port Mariupol, din sudul Ucrainei, este acum complet încercuit de forţele inamice, iartrupele ruse au un „avantaj tehnic semnificativ”. Cu toate acestea, Ministerul Apărării britanic a indicat, vineri dimineaţă, că Mariupol rămâne sub control ucrainean, însă a fost încercuit de forţele ruse şi se află sub un asediu intens.

„Infrastructura civilă a oraşului a fost ţinta unor lovituri ruse intense”, a spus ministerul citat.

Pe 24 februarie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că, ca răspuns la o solicitare a șefilor republicilor Donbass, a luat decizia de a efectua o operațiune militară specială în Ucraina. Liderul rus a subliniat că Moscova nu are planuri de ocupare a teritoriilor ucrainene.

Ministerul rus al Apărării a asigurat că trupele ruse nu vizează orașele ucrainene, ci se limitează la lovirea chirurgicală și la incapacitatea infrastructurii militare ucrainene. Nu există niciun fel de amenințări la adresa populației civile.

Vehicule blindate ruseşti, blocate pe drum

În cursul zilei de ieri, mai multe vehicule blindate ruseşti care se îndreaptau spre Kiev au rămas blocate pe drum, potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului american al Apărării, John Kirby. În ultimele trei zile, convoiul lung de forțe ruse care se apropie de Kiev a înregistrat puține progrese, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații militare britanice.

Se pare că rapoartele neverificate indică faptul că soldaţii rămân fără combustibil şi alimente, iar oficialii din regiunile care au căzut în mâna Rusiei au susţinut că soldaţii ruşi jefuiesc supermarketurile pentru provizii, dar şi că raţiile de alimente oferite de armată sunt expirate.

Convoiul se întindea pe aproximativ 64 de kilometri, potrivit companiei de tehnologie prin satelit Maxar.