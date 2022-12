Tragicul și absurdul sfârșit al actriței Carmen Stănescu: fosta campioană la atletism nu se mai putea ridica din pat

Carmen Stănescu a fost una dintre cele mai cunoscute actrițe de la noi din țară, jucând în multe filme, dar și într-un număr impresionant de piese de teatru.

Publicul o va ține minte mereu pentru rolurile sale din Frații Jderi, Tinerețe fără Bătrânețe, Doi Vecini, Telegrame, Povestea Dragostei, Mușchetarul Român, Bădăranii, Premiera sau Războiul Independenței.

Actrița Carmen Stănescu a avut o carieră lungă și de succes

Carmen Stănescu s-a născut în data de 29 iulie 1925, în Capitală, iar în adolescență a practicat mai multe sporturi, printre care și tirul, făcând parte timp de cinci ani din echipa națională a țării noastre.

În perioada cuprinsă între anii 1944 și 1948 a urmat cursurile Conservatorului Regal de Muzică și Artă Dramatică din București, la clasa vestitei profesoare Marioara Voiculescu.

Debutul său s-a întâmplat în anul 1945, odată cu preluarea rolului Ecaterinei Ivanovna în piesa Frații Karamazov.

Începând din acel moment și până la sfârșitul carierei sale, Carmen Stănescu a interpretat mai bine de 30 de roluri pe scena Teatrului Național, dar și a altor teatre din Capitală și nu numai.

De-a lungul carierei sale, actrița a avut ocazia să joace pe aceeași scenă cu nume grele din industrie, ca Silvia Dumitrescu Timică, Sonia Cluceru, Costache Antoniu, Alexandru Giugaru, Alexandru Finți, George Calboreanu, Emil Botta, Grigore Vasiliu-Birlic, însă și mulți alții.

Dintre cele mai cunoscute piese de teatru în care a jucat Carmen Stănescu merită menționate următoarele: Egoistul, în regia lui Radu Beligan, Cuza Vodă, în regia lui Sică Alexandrescu, dar și Mitică Popescu, în regia lui Camil Petrescu.

Ea a fost căsătorită cu actorul Damian Crâșmaru. Acesta a murit în 2019, la un an după decesul iubitei sale soții.

Sfârșitul trist al actriței Carmen Stănescu: nu se mai putea ridica din pat

Spre sfârșitul vieții sale, Carmen Stănescu s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Se pare că aceasta nu mai era capabilă să se dea jos din pat, ceea ce, în mod evident, reușea să o întristeze peste măsură.

Nu este nimic mai confuzant pentru un om în vârstă decât realizarea neputinței. Mai ales dacă, de-a lungul vieții sale, acel om a fost obișnuit cu activitate intensă, așa cum este, de altfel, și cazul actriței Carmen Stănescu.

În plus, un actor nu se poate desprinde atât de ușor de film și teatru, despărțirea de meseria sa fiind una dintre cele mai mari traume pe care le poate suferi, spre sfârșitul vieții sale. În definitiv, actoria nu este atât o meserie, cât este o chemare.

În ultimii săi ani de viață, Carmen Stănescu nu a mai putut să joace pe scenă, din cauza problemelor de sănătate ce nu i-au mai permis să se poată deplasa. Ea a decedat în anul 2018.

Cu un an înainte, soțul său povestea, copleșit de durere, drama prin care trecea marea doamnă a teatrului și filmului românesc.

„Actrița Carmen Stanescu nu e deloc bine. A făcut o gonartroză și nu mai poate merge. Ea a fost și campioană la atletism, a fost sportivă mare, a mai practicat și alte sporturi, a fost cinci ani în echipa națională de tir.

La vârsta ei, doctorii se tem să o opereze, pentru că e posibil să apară și alte complicații. Merge destul de dificil, nu mai joacă nicaieri și, sincer, nici eu nu mai vreau să joc. Am peste 66 de ani de teatru. Am urcat în scena de 19.900 de ori. Au fost săptămâni în care am jucat de 14 ori, au fost dăți când am căzut în scenă sau când m-au dus la balamuc”, declara, în 2017, Damian Crâșmaru, potrivit click.ro.

Așa cum menționam anterior, cei doi s-au stins la un an distanță unul față de celălalt.