Winnetou s-a născut în România: povestea actorului Mircea Breazu, cel care a jucat rolul căpeteniei apașe timp de 25 de ani

Mircea Breazu sau Benjamin Armbruster, așa cum îl știu cei din Germania, este un actor român care, timp de 25 de ani, a interpretat rolul celebrei căpetenii Winnetou.

Dacă ai copilărit înainte de anii 1990, poate că îți amintești de „nebunia” din jurul acestui personaj creat de Kark May. Ei, bine, dacă în România, isteria s-a mai domolit un pic după Revoluție, în Germania există festivaluri dedicate chiar și în ziua de astăzi, după cum vei afla în cele ce urmează.

Activitatea artistică a lui Mircea Breazu în România

Mircea Breazu s-a născut în anul 1946 în Sebeș, însă și-a petrecut întreaga adolescență la Timișoara.

Cu toate că este cunoscut în special pentru rolurile pe care le-a interpretat de-a lungul carierei sale, puțini sunt cei care știu că actorul a fost, într-o primă instanță, pasionat de sport. A practicat înot, automobilism și ciclism, ceea ce l-a ajutat mai târziu în carieră, tranziția spre cascadorie fiindu-i, astfel, mult mai ușoară.

„Nu m-am visat niciodată actor, deşi mama era actriţă. Eu speram să ajung un sportiv foarte cunoscut. Dar mama a insistat foarte mult ca eu să dau admitere la IATC. Mi-a spus: «Dragul meu, tu ai crescut cu mine în teatre. Chiar nu vrei să urmezi acest drum?». Până la urmă m-a convins.

Cu doar o lună şi jumătate de pregătire, m-am prezentat la admitere şi am reuşit să intru al şaptelea, deşi erau 1.200 de pretendenţi. Atunci mi-am dat seama că am actoria în sânge”, povestea Mircea Breazu, într-un interviu acordat pentru adevarul.ro, în urmă cu 7 ani.

În România a jucat în Dacii, de Sergiu Nicolaescu, încă din primul an de facultate, însă a fost remarcat ulterior de Elisabeta Bostan, cea care i-a oferit rolul lui Făt-Frumos în filmul Tinerețe fără Bătrânețe.

Dintre cele mai importante filme merită menționate Mihai Viteazul, Ulzana, Profetul, aurul şi ardelenii sau Jachetele galbene sau Bătălia pentru Roma, unde și-a dovedit calitățile incontestabile de cascador.

„Aşa este, sunt bornele carierei mele. Pentru „Tinereţe fără bătrâneţe” am participat la un casting extins, la capătul căruia am rămas doar eu şi Andi Herescu, iar doamna Bostan m-a ales pe mine. A doua zi, când m-am întâlnit cu Andi, a încercat să facă o glumă, dar nu prea i-a ieşit: “Ce să-i faci, eu am faţă de XXe siècle, nu de paysan”. Aluzie la faptul că Făt-Frumos era păstor la începutul poveştii.

Altfel ne înţelegeam foarte bine. Mai am o întâmplare amuzantă de atunci. Filmam la Cheile Bicazului. Când făcusem prospecţie, locul nu era asfaltat. Dar peste şase luni ne-am trezit cu şoseaua făcută. Aşa că am fost nevoiţi să vopsim asfaltul, ca să nu se cunoască”, mărturisea, de asemenea, Mircea Breazu pentru sursa menționată anterior.

A jucat inclusiv pe scena teatrului Nottara până a reușit să plece din țară.

Mircea Breazu a fost Winnetou timp de 25 de ani

Așa cum spuneam anterior, la noi, poveștile cu Winnetou nu mai au atât de mult impact în ziua de astăzi. În paralel, Germania dedică festivaluri întregi operei lui Karl May, două dintre cele mai importante fiind cel de la Bad Segeberg, un oraş mic din imediata apropiere a Hamburgui, înfiinţat în 1952, dar și cel de la Elspe, de lângă Dortmund, înfiinţat în 1958.

De altfel, Winnetou a fost interpretat vreme de 25 de sezoane consecutive de Mircea Breazu. Cunscut în Germania sub numele de Benjamin Armbruster, el a plecat din România în anul 1979 și s-a metamorfozat în Winnetou, ani de-a rândul.

A jucat pe Teatrul din Bielefeld timp de 30 de ani, de unde s-a și pensionat, de altfel.

Ulterior, a devenit co-regizor la Elspe, iar pe Winnetou l-a jucat, în cadrul festivalului, ultima dată în 2012. Despre artist, nemții au numai cuvinte de laudă, multe publicații din Germania elogiindu-l pentru portretizarea excelentă a celebrului șef apaș.

Trebuie menționat că rolul lui Winnetou a fost interpretat, în seria de filme, de actorul francez Pierre Brice.

Brice a apărut, de-a lungul timpului în Winnetou (1963), Winnetou: The Red Gentleman (1964), Winnetou: The Last Shot (1965) și Winnetou und sein Freund Old Firehand (1966).